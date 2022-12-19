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"Агросервис" получил сертификат качества İSO

"Агросервис" получил сертификат качества İSO ОАО "Агросервис", принадлежащее министерству сельского хозяйства Азербайджана, удостоен сертификата качества менеджмента ISO 9001:2015 одной из ведущих компаний мира по сертификации DNV.
АПК
19 декабря 2022 г. 10:16
Агросервис получил сертификат качества İSO

ОАО "Агросервис", принадлежащее министерству сельского хозяйства Азербайджана, удостоен сертификата качества менеджмента ISO 9001:2015 одной из ведущих компаний мира по сертификации DNV.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, акционерное общество получило сертификат за электронизацию, внедрение инноваций, совершенствование сферы оказания агротехнических и предоставляемых фермерам услуг и соответствия глобальным стандартам качества.

"Получение сертификата ISO 9001:2015 свидетельствует о заинтересованности "Агросервис" в продолжительном внедрении высоких стандартов, подтверждает, что деятельность структуры соответствует стандартам качественной системы управления ISO 9001:2015. Кроме того, сертификат ISO 9001:2015 гарантирует дальнейший рост качества услуг в основной сфере деятельности акционерного общества – продаже сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, в том числе оборудования оросительных систем, агрохимических средств, средств защиты растений, сертифицированных семян и саженцев, в также в сфере оказания и организации агротехнических услуг", - отметили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке "Aqroservis" İSO keyfiyyət sertifikatı alıb

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