"Агросервис" получил сертификат качества İSO

ОАО "Агросервис", принадлежащее министерству сельского хозяйства Азербайджана, удостоен сертификата качества менеджмента ISO 9001:2015 одной из ведущих компаний мира по сертификации DNV.

ОАО "Агросервис", принадлежащее министерству сельского хозяйства Азербайджана, удостоен сертификата качества менеджмента ISO 9001:2015 одной из ведущих компаний мира по сертификации DNV.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, акционерное общество получило сертификат за электронизацию, внедрение инноваций, совершенствование сферы оказания агротехнических и предоставляемых фермерам услуг и соответствия глобальным стандартам качества.

"Получение сертификата ISO 9001:2015 свидетельствует о заинтересованности "Агросервис" в продолжительном внедрении высоких стандартов, подтверждает, что деятельность структуры соответствует стандартам качественной системы управления ISO 9001:2015. Кроме того, сертификат ISO 9001:2015 гарантирует дальнейший рост качества услуг в основной сфере деятельности акционерного общества – продаже сельскохозяйственной техники, технологического оборудования, в том числе оборудования оросительных систем, агрохимических средств, средств защиты растений, сертифицированных семян и саженцев, в также в сфере оказания и организации агротехнических услуг", - отметили в министерстве.