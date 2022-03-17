Агропарки Азербайджана получили льготные кредиты на 184 млн манатов

Фонд развития предпринимательства Министерства экономики выдал агропаркам льготные кредиты на сумму 184 млн манатов, а 27 агропаркам – документ о поощрении инвестиций на сумму 1 млрд манатов.

Фонд развития предпринимательства министерства экономики выдал агропаркам льготные кредиты на сумму 184 млн манатов, а 27 агропаркам – документ о поощрении инвестиций на сумму 1 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при министерстве.

Согласно информации, 26 агропарков получили льготы на сумму 39,8 млн манатов на импорт техники, технологического оборудования и установок. На сегодняшний день в агропарки вложено 1,3 млрд манатов частных инвестиций.

В настоящее время в 32 районах на 240 тысячах гектаров создается 51 агропарк и крупное фермерское хозяйство с общей проектной стоимостью 2,3 млрд манатов. Из них 34 специализируются на растениеводстве, 14 –растениеводстве и животноводстве, 1 –животноводческой деятельности, 2 - перерабатывающей промышленности. Начали работу 44 агропарка, в других ведутся проектные работы.

Агропарки также играют важную роль в повышении уровня занятости. В настоящее время в агропарках более 4000 работников обеспечены постоянной, а более 5000 - сезонной работой. В будущем планируется создать дополнительно более 5 000 рабочих мест.