О нас
Report Georgia
Аудио новости

Агродроны азербайджанского производства представлены на выставках в Баку

Агродроны азербайджанского производства представлены на выставках в Баку C 10 по 12 июня в "Баку Экспо-центре" пройдут 14-я Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" (Caspian Agro 2021) и 26-я Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность" (InterFood Azerbaijan 2021).
АПК
10 июня 2021 г. 17:45
Агродроны азербайджанского производства представлены на выставках в Баку

C 10 по 12 июня в "Баку Экспо-центре" пройдут 14-я Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" (Caspian Agro 2021) и 26-я Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность" (InterFood Azerbaijan 2021).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что первая выставка, прошедшая в традиционном формате после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса (COVID-19), была организована с полным соблюдением требований карантинного режима Оперативного штаба при Кабинете министров.

В этом году на выставках свое участие подтвердило 248 компаний из 27 стран мира. На выставке Caspian Agro 2021 представлены "умная ферма", оборудование для животноводческой промышленности, сельхозтехника, лабораторное оборудование, новые сорта семян и другая продукция. Выставка также охватывает разделы животноводства и птицеводства, кормов, ветеринарии, растениеводства, удобрений, выращивания фруктов и овощей, тепличного, электронного сельского хозяйства, инновационных технологий в сельском хозяйстве. В экспозиции InterFood Azerbaijan 2021 представлены оборудование для различных отраслей пищевой промышленности, продукты питания, решения для автоматизации производства, упаковочные материалы и другая продукция.

В павильоне, принадлежащем Минсельхозу, демонстрируются инновационные решения и достижения в аграрной сфере. Так, на стенде инновационных проектов представлены агродроны, которые высевают семена, а также распыляют удобрения и лекарства. Посетителям выставки также расскажут о проекте AgroUber, который управляет коммуникацией между фермером и механизатором, а также о проектах аграрной мобильной лаборатории. Также на открытом пространстве наглядно демонстрируется функция современных зерноуборочных комбайнов на полях в горной и предгорной зонах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan istehsalı olan aqrodronlar Bakıdakı sərgilərdə nümayiş etdirilib

Самое важное

В Азербайджане скончался председатель суда
В Азербайджане скончался председатель суда
10 июня 2021 г. 13:06
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
ВОЗ высоко оценивает проделанную Азербайджаном работу по вакцинации от COVID-19 – ЭКСКЛЮЗИВ
10 июня 2021 г. 11:53
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
Зия Сельчук: Мы достигли некоторых договоренностей об эквивалентности дипломов - ИНТЕРВЬЮ
9 июня 2021 г. 17:15
Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО
Эрдоган: Мы совершим семейную поездку в Шушу - ВИДЕО
9 июня 2021 г. 15:08
Потерпевший: Сейчас эти палачи Шушинской тюрьмы строят из себя угнетенных
Потерпевший: Сейчас эти палачи Шушинской тюрьмы строят из себя угнетенных
9 июня 2021 г. 14:50
Обсужден вопрос участия Израиля в разминировании территорий Азербайджана
Обсужден вопрос участия Израиля в разминировании территорий Азербайджана
9 июня 2021 г. 13:47
На суде армянских преступников допрошены потерпевшие - ОБНОВЛЕНО
ФотоНа суде армянских преступников допрошены потерпевшие - ОБНОВЛЕНО
9 июня 2021 г. 13:25
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
8 июня 2021 г. 23:26
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi