Агродроны азербайджанского производства представлены на выставках в Баку

C 10 по 12 июня в "Баку Экспо-центре" пройдут 14-я Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" (Caspian Agro 2021) и 26-я Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность" (InterFood Azerbaijan 2021).

C 10 по 12 июня в "Баку Экспо-центре" пройдут 14-я Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" (Caspian Agro 2021) и 26-я Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность" (InterFood Azerbaijan 2021).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства.

Отмечается, что первая выставка, прошедшая в традиционном формате после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса (COVID-19), была организована с полным соблюдением требований карантинного режима Оперативного штаба при Кабинете министров.

В этом году на выставках свое участие подтвердило 248 компаний из 27 стран мира. На выставке Caspian Agro 2021 представлены "умная ферма", оборудование для животноводческой промышленности, сельхозтехника, лабораторное оборудование, новые сорта семян и другая продукция. Выставка также охватывает разделы животноводства и птицеводства, кормов, ветеринарии, растениеводства, удобрений, выращивания фруктов и овощей, тепличного, электронного сельского хозяйства, инновационных технологий в сельском хозяйстве. В экспозиции InterFood Azerbaijan 2021 представлены оборудование для различных отраслей пищевой промышленности, продукты питания, решения для автоматизации производства, упаковочные материалы и другая продукция.

В павильоне, принадлежащем Минсельхозу, демонстрируются инновационные решения и достижения в аграрной сфере. Так, на стенде инновационных проектов представлены агродроны, которые высевают семена, а также распыляют удобрения и лекарства. Посетителям выставки также расскажут о проекте AgroUber, который управляет коммуникацией между фермером и механизатором, а также о проектах аграрной мобильной лаборатории. Также на открытом пространстве наглядно демонстрируется функция современных зерноуборочных комбайнов на полях в горной и предгорной зонах.