Аграрный суверенитет, взгляд изнутри. Отвечает CARCAS

Интервью с членом Наблюдательного совета Центра аграрных исследований Каспийского Региона – CARCAS Зауром Расуловым

Интервью с членом Наблюдательного совета Центра аграрных исследований Каспийского Региона – CARCAS Зауром Расуловым

- Господин Расулов, как Вы оцениваете роль CARCAS в современной аграрной политике региона?

- Центр аграрных исследований прикаспийского региона - CARCAS - играет важную, стратегически выверенную роль в аграрной повестке не только Азербайджана, но и всего прикаспийского пространства. Это, по сути, платформа, которая объединяет науку, государственные институты и частный сектор для совместного решения ключевых вызовов — таких как продовольственная безопасность, повышение урожайности, внедрение современных технологий и экологическая устойчивость.

Мы рассматриваем CARCAS как своеобразный мост между аграрной наукой и реальными потребностями сельхозпроизводства. В этом контексте особенно важно наше сотрудничество с научно-исследовательскими институтами Министерства сельского хозяйства. Эти связи уже сегодня приносят практический результат: будь то создание качественного посадочного материала, разработка адаптивных сортов сельхозкультур или совершенствование агротехнологий с учетом изменений климата.

CARCAS также активно работает над укреплением национальной системы агропромышленных цепочек. Это касается как внутреннего производства - в частности, тесного взаимодействия с компаниями-поставщиками минеральных удобрений, например, с AzChemCo - так и внешнеэкономических направлений, включая экспорт и импорт сельхозпродукции. Мы стремимся к тому, чтобы агросектор Азербайджана стал более устойчивым, конкурентоспособным и независимым от внешних рисков.

В этом смысле CARCAS - это не просто исследовательская структура. Это точка консолидации усилий разных игроков: аграрных ученых, фермеров, предпринимателей, государственных институтов. И, на мой взгляд, именно в этом заключается его уникальная и всё более заметная роль в аграрной политике региона.

- Для CARCAS научное сотрудничество - это не просто формальность, а фундамент всей нашей деятельности. Мы убеждены, что без прочного союза с профильными исследовательскими институтами невозможно ни устойчивое развитие аграрного сектора, ни качественное прогнозирование рисков, ни внедрение современных решений на местах.

В первую очередь, мы тесно работаем с ключевыми структурами Министерства сельского хозяйства Азербайджана - это Институт плодоводства и чаеводства, Институт овощеводства, животноводства, а также с учеными из лабораторий почвоведения и агрохимии. Совместно с ними мы реализуем как научно-практические проекты, так и экспертные платформы для обмена знаниями между исследователями и фермерами.

Например, в области посадочного материала мы с коллегами из Института плодоводства и чаеводства разрабатываем модели устойчивого производства саженцев, которые адаптированы к местным климатическим условиям. Это напрямую связано с продовольственной безопасностью страны. Нами реализуется совместный проект по закладке питомника в количестве 400 000 саженцев, что составляет около 10% импорта Азербайджана.

А с учеными работающими в агрохимических лабораторий институтов мы обсуждаем внедрение разумного подхода к удобрениям и управлению плодородием почвы - в тесной связи с частными производителями удобрений, такими как AzChemCo. Хотелось бы особо отметить, что AzChemCo является основателем национальных стандартов жидких минеральных удобрений и ее продукция способна заменить аналогичную продукцию, импортируемую в страну. Компания производит 17 видов жидких и 2 вида водорастворимых удобрений, которые соответствуют стандартам и характеризуются высоким качеством.

Важно, что эти связи не ограничиваются бюрократическими рамками. Это живое, активное взаимодействие. Мы часто проводим совместные сессии, полевые демонстрации, готовим аналитические доклады.

Иными словами, научные институты и частный сектор - это не просто партнеры CARCAS. Это часть единой интеллектуальной экосистемы, в которой формируются решения для завтрашнего аграрного дня Азербайджана.

- Продовольственная безопасность - одна из центральных тем. Как CARCAS вносит вклад в эту сферу?

- Вы абсолютно правы: вопрос продовольственной безопасности сегодня - это уже не просто аграрная повестка, а часть национальной безопасности в целом. И CARCAS четко осознает свою ответственность в этой сфере.

Наш вклад многослойен. В первую очередь, мы рассматриваем продовольственную безопасность не только как наличие продуктов, но как наличие качественного, доступного и устойчивого агропроизводства - от семени до полки в магазине. В этом контексте важнейшим направлением нашей работы является поддержка локального производства посадочного материала, особенно саженцев.

На сегодняшний день Азербайджан, как и многие другие страны, в значительной мере зависит от импорта посадочного материала. Это создает стратегические уязвимости. Именно поэтому CARCAS инициировал совместные проекты с профильным НИИ Минсельхоза и частным сектором, направленные на развитие селекции и создание условий для масштабного воспроизводства качественного материала на местном уровне.

Второе важное направление - это поддержка научно обоснованного агропроизводства. Мы активно разрабатываем рекомендации для фермеров и аграрных кооперативов по устойчивым агротехнологиям, которые повышают урожайность без ущерба для почв и экосистем. Это особенно актуально в условиях изменяющегося климата и ограниченности водных ресурсов.

Отдельного внимания заслуживает вопрос обеспечения отрасли минеральными удобрениями, которые критичны для стабильных урожаев. Здесь мы плотно сотрудничаем с частными компаниями - в частности, с AzChemCo, которая в условиях нестабильности глобальных цепочек поставок готова взять на себя миссию по надёжному обеспечению отечественного агросектора качественной продукцией. Это тоже элемент продовольственной безопасности - обеспечение внутренней независимости от внешних рисков.

И наконец, CARCAS выступает в роли аналитического центра, который помогает государству видеть угрозы и прогнозировать дефициты. Мы проводим исследования, готовим доклады, участвуем в экспертных обсуждениях. Все это в комплексе позволяет нам быть не просто наблюдателями, а активными участниками процесса укрепления продовольственной безопасности страны.

Таким образом, CARCAS действует на пересечении науки, производства и стратегии - и именно это позволяет нам вносить реальный, системный вклад в одно из главных направлений государственной политики.

- Затронем экологическую повестку. Это тоже в мандате CARCAS?

- Безусловно. Экологическая устойчивость - один из ключевых элементов нашего мандата. Мы исходим из того, что невозможно говорить о современной аграрной политике, не учитывая вопросы экологии, изменения климата, истощения природных ресурсов и деградации почв.

CARCAS рассматривает экологическую повестку не как параллельную, а как встроенную в каждый агропроект. Мы активно занимаемся продвижением принципов устойчивого землепользования, агроэкологии, разумного водопользования и сохранения биоразнообразия. Совместно с партнёрами мы инициируем исследования по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, внедрению устойчивых технологий, снижению углеродного следа аграрного сектора.

Кроме того, мы продвигаем идеи экологически ответственного производства: агрохимия должна быть точно дозированной, удобрения - качественными, а вмешательства в почву - минимально разрушительными. Это означает, что каждый проект CARCAS оценивается не только с точки зрения эффективности, но и с точки зрения его влияния на окружающую среду.

В будущем мы планируем активизировать участие CARCAS в разработке национальных стандартов экологического земледелия, в том числе через пилотные хозяйства и демонстрационные проекты. Таким образом, мы закладываем основы для того, чтобы устойчивость стала не исключением, а нормой для всего сектора.

- Какова роль частного сектора в этом процессе?

Частный сектор — это неотъемлемый и, более того, критически важный участник аграрной экосистемы, особенно в условиях глобальной нестабильности. Если раньше научные центры и министерства работали в основном в вертикали, то сегодня мы выстраиваем горизонтальные партнёрства, где бизнес становится не просто исполнителем, а полноправным стратегическим партнёром.

Яркий пример - наше взаимодействие с компанией AzChemCo, одним из ключевых производителей минеральных удобрений в стране. В условиях, когда на глобальных рынках наблюдается дефицит и нестабильность в поставках агрохимии, именно такие компании играют стабилизирующую роль. AzChemCo не просто поставляет продукцию, но и участвует в совместных программах по повышению агрохимической грамотности фермеров, испытаниях удобрений, разработке сбалансированных схем питания для различных культур.

Мы также взаимодействуем с питомниками, перерабатывающими предприятиями, экспортёрами и агротехнологическими стартапами. CARCAS выступает связующим звеном, которое помогает наладить диалог между бизнесом и наукой, а также вовлекает частный сектор в долгосрочные проекты, направленные на повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства.

Таким образом, частный сектор - это не просто ресурс, а полноценный носитель экспертизы, инициативы и устойчивости. И наша задача - не только привлекать бизнес, но и помогать ему быть технологичным, этичным и стратегически ориентированным.

- Какие шаги предпринимаются для синхронизации усилий между государством, наукой и бизнесом?

- Это один из важнейших векторов работы CARCAS. Мы убеждены: ни одно решение в аграрной сфере не будет эффективным, если оно не опирается одновременно на научные данные, поддержку со стороны государства и готовность бизнеса к внедрению. Поэтому CARCAS был задуман и действует как платформа тройного партнерства - "наука-власть-производство".

Во-первых, мы инициируем совместные стратегические сессии, где за одним столом собираются представители НИИ, профильных департаментов Минсельхоза, фермерских ассоциаций и частных компаний. Цель - выстроить общее понимание приоритетов и синхронизировать действия.

Во-вторых, мы участвуем в подготовке меморандумов и программ сотрудничества, где прописываются роли каждого участника: кто отвечает за науку, кто за масштабирование, кто за внедрение и финансирование. Это позволяет избежать разрозненности и дублирования усилий.

В-третьих, CARCAS запускает экспериментальные и демонстрационные проекты, где научные идеи проверяются в полевых условиях при участии бизнеса, а затем уже масштабируются на государственном уровне. Такой подход позволяет минимизировать риски и формировать обоснованную аграрную политику.

Наконец, мы придаем особое значение аналитике и мониторингу - это тот элемент, который помогает всем участникам видеть картину в динамике и корректировать курс.

Все это - шаги к тому, чтобы из аграрного сектора сформировалась единая, взаимосвязанная и устойчивая система, в которой все заинтересованные стороны действуют согласованно и стратегически.