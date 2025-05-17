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Аграрный страховой фонд: Поступило более 120 обращений от фермеров в связи с нанесенным ущербом

Аграрный страховой фонд: Поступило более 120 обращений от фермеров в связи с нанесенным ущербом С середины апреля в Аграрный страховой фонд поступило более 120 обращений из почти 30 районов страны в связи с ущербом, причиненным сильными дождями, градом и другими природными явлениями.
АПК
17 мая 2025 г. 13:21
Аграрный страховой фонд: Поступило более 120 обращений от фермеров в связи с нанесенным ущербом

С середины апреля в Аграрный страховой фонд поступило более 120 обращений из почти 30 районов страны в связи с ущербом, причиненным сильными дождями, градом и другими природными явлениями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Отмечается, что природные катаклизмы последних дней — ливни, наводнения и град — серьезно затронули сельское хозяйство. Ущерб зафиксирован на зерновых и хлопковых полях, в фруктовых садах и других аграрных угодьях.

Для оценки последствий в регионы направлены десятки независимых экспертов по аграрному страхованию. Они изучают характер повреждений и проводят первичную оценку ущерба. Хозяйствам, пострадавшим от рисков, покрываемых страхованием, будут выплачены компенсации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAqrar Sığorta Fondu: Fermerlərə dəymiş zərərlə bağlı 120-dən artıq müraciət daxil olub

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