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Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 3%

Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 3% В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане была произведена сельскохозяйственная продукция на сумму 11 млрд 571 тыс. манатов.
АПК
15 декабря 2023 г. 15:51
Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 3%

В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане была произведена сельскохозяйственная продукция на сумму 11 млрд 571 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость продукции растениеводства, произведенной в стране, увеличилась на 2,8% и составила 5 млрд 842 млн манатов, а стоимость продукции животноводства увеличилась на 3,3% и составила 5 млрд 728 млн манатов.

В Азербайджане завершается сбор сельскохозяйственной продукции. По состоянию на 1 декабря 2023 с полей было собрано 3 223,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, 995,9 тыс. тонн (на 5,4% меньше) картофеля, 1812,8 тыс. тонн (на 0,1% больше) овощей, 438,2 тыс. тонн (на 6,5% меньше) бахчевых культур, 1249,2 тыс. тонн (более 0,1%) фруктов и ягод, 222,9 тыс. тонн (более 5,3%) винограда, 1123,8 тыс. тонн (более 12,3%) листьев зеленого чая, 29,2 тыс. тонн (более 1,3%) подсолнечника, 213,5 тыс. тонн (более 4,8%) сахарной свеклы, 5,3 тыс. тонн (более 22,3%) табака и 262,6 тыс. тонн (на 12,2% меньше) хлопка.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees over 3% growth in agricultural production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sektor 3 %-dən çox böyüyüb

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