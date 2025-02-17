Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 2,2%

В Азербайджане в январе этого года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 547,8 млн манатов, что на 2,2% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В Азербайджане в январе этого года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 547,8 млн манатов, что на 2,2% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

Стоимость продукции растениеводства увеличилась на 20,8%, до 29,1 млн манатов. Стоимость животноводческой продукции выросла на 1,3% и составила 518,7 млн манатов.

Отметим, что в январе 2025 года в сельском хозяйстве было произведено 47,3 тыс. тонн мяса в живом весе, 159,7 тыс. тонн молока, 193,7 млн штук яиц и 25,5 тыс. тонн овощей. По сравнению с январем прошлого года производство мяса увеличилось на 2%, производство яиц - на 2,9%, производство овощей - на 24,3%, а производство молока сократилось на 0,6%.