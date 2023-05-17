Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 3%

17:59

В январе-апреле этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 1,961 млрд манатов.

Report со ссылкой на Госкомстат сообщает, что это на 3,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

За последний 1 год стоимость продукции растениеводства, произведенной в стране, выросла на 3,2% и составила 165 млн манатов, а стоимость продукции животноводства увеличилась на 3,5% и составила 1,796 млрд манатов.

За отчетный период в хозяйствах произведено 128,3 тыс. тонн овощей и 50,3 тыс. тонн картофеля. За год производство овощей выросло на 0,6 %, картофеля - на 9,5%.

За январь-апрель произведено 187,3 тыс. тонн мяса в живом весе, включая птицу, 697,6 тыс. тонн молока, 726,5 млн. яиц, производство мяса в годовом выражении увеличилось на 3,1%, молока - на 1,8%, яиц - на 13%.