Аграрный сектор в Азербайджане увеличился более чем на 3%

В январе-марте этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 1 153,1 млн манатов.

В январе-марте этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 1 153,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике, это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость продукции растениеводства, произведенной за последние два месяца, увеличилась на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 67,8 млн манатов, а стоимость продукции животноводства увеличилась на 2,8% и составила 1 085,3 млн манатов.