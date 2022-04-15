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Аграрный сектор в Азербайджане увеличился более чем на 3%

Аграрный сектор в Азербайджане увеличился более чем на 3% В январе-марте этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 1 153,1 млн манатов.
АПК
15 апреля 2022 г. 16:01
Аграрный сектор в Азербайджане увеличился более чем на 3%

В январе-марте этого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 1 153,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике, это на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость продукции растениеводства, произведенной за последние два месяца, увеличилась на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 67,8 млн манатов, а стоимость продукции животноводства увеличилась на 2,8% и составила 1 085,3 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s agricultural sector sees over 3% growth
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sektor 3 %-dən çox böyüyüb

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