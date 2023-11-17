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Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 3%

Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 3% В январе-октябре 2023 года в Азербайджане была произведена сельскохозяйственная продукция на 10 млрд 865,5 млн манатов.
АПК
17 ноября 2023 г. 19:21
Аграрный сектор в Азербайджане вырос на 3%

В январе-октябре 2023 года в Азербайджане была произведена сельскохозяйственная продукция на 10 млрд 865,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год стоимость продукции растениеводства, произведенной в стране, увеличилась на 2,7% и составила 5 млрд 731 млн манатов, а стоимость продукции животноводства - на 3,3% и составила 5 млрд 134 млн манатов.

За 10 месяцев было произведено 485,4 тыс. тонн мяса в живом весе, включая птицу, молока - 1 864,5 тыс. тонн, яиц - 1 832,5 млн, шерсти - 15,1 тыс. тонн, коконов - 357 тонн.

По сравнению с соответствующим периодом 2022 года производство мяса выросло на 3,1 %, молока - на 1,5 %, яиц - на 10,5 %, коконов - на 4,6%, а производство шерсти сократилось на 3%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sektor 3 % böyüyüb

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