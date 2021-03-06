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Агентство объявило основные проблемы при экспорте аграрной продукции в Европу

Агентство объявило основные проблемы при экспорте аграрной продукции в Европу «Азербайджан экспортирует сельскохозяйственную продукцию, в основном, в 10 стран. Россия возглавляет список. Другими странами-экспортерами сельскохозяйственной продукции являются Турция, Италия, Германия, Украина, Иран, Грузия, Беларусь, Казахстан и Польш
АПК
6 марта 2021 г. 19:12
Агентство объявило основные проблемы при экспорте аграрной продукции в Европу
Лейла Мамедова

«Азербайджан экспортирует сельскохозяйственную продукцию, в основном, в 10 стран. Россия возглавляет список. Другими странами-экспортерами сельскохозяйственной продукции являются Турция, Италия, Германия, Украина, Иран, Грузия, Беларусь, Казахстан и Польша».

Как передает Report, об этом сказала зампредседателя Агентства по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства Лейла Мамедова.

Л.Мамедова озвучила названия 10 основных экспортируемых товаров: «Помидоры, финики, фундук, яблоки, ягоды, гранаты - основные экспортируемые товары».

Она также обратила внимание на проблемы в этой сфере: «Проблема сертификации, приспособление сельхозпродукции европейским стандартам остается серьезным препятствием для экспорта. В то же время малые и средние предприятия испытывают трудности с оплатой транспортных расходов по экспортным операциям. В целом, у представителей малого и среднего бизнеса нет организационного и кластерного опыта.

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Версия на азербайджанском языке AKİA aqrar məhsullarının Avropaya ixracında əsas problemləri açıqlayıb

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