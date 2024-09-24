О нас

Агентство: Объем госрезервов находится на самом высоком уровне за последние 5 лет

Агентство: Объем госрезервов находится на самом высоком уровне за последние 5 лет В Азербайджане объем госрезервов находится на самом высоком уровне за последние 5 лет.
АПК
24 сентября 2024 г. 13:22
Агентство: Объем госрезервов находится на самом высоком уровне за последние 5 лет

В Азербайджане объем госрезервов находится на самом высоком уровне за последние 5 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства государственных резервов Сабухи Садыгов на конференции "Устойчивая продовольственная безопасность на фоне изменения климата" в Баку.

Он отметил, что агентство контролирует объем резервов и вопрос их обновления: "Крупные объемы зерна не должны сразу поступать на рынок, поскольку это может напрямую нарушить баланс спроса и предложения. Поэтому в данном процессе очень важно взаимодействие частного и государственного секторов в сфере производства муки. Для государства важно, чтобы финансовое положение производителей муки было стабильным, и процесс обновления резервов происходил постепенно".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Agentlik: Dövlət ehtiyatlarının həcmi son 5 il üzrə ən yüksək səviyyədədir

Самое важное

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi