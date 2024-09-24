Агентство: Объем госрезервов находится на самом высоком уровне за последние 5 лет

В Азербайджане объем госрезервов находится на самом высоком уровне за последние 5 лет.

В Азербайджане объем госрезервов находится на самом высоком уровне за последние 5 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства государственных резервов Сабухи Садыгов на конференции "Устойчивая продовольственная безопасность на фоне изменения климата" в Баку.

Он отметил, что агентство контролирует объем резервов и вопрос их обновления: "Крупные объемы зерна не должны сразу поступать на рынок, поскольку это может напрямую нарушить баланс спроса и предложения. Поэтому в данном процессе очень важно взаимодействие частного и государственного секторов в сфере производства муки. Для государства важно, чтобы финансовое положение производителей муки было стабильным, и процесс обновления резервов происходил постепенно".