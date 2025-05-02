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Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года

Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года Агентство аграрного кредитования и развития обнародовало сумму финансирования за последние 3 года
АПК
2 мая 2025 г. 14:50
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года

В 2022-2024 годах Агентство аграрного кредитования и развития выделило 13,6 млн манатов кредитно-лизинговых средств и 93,3 млн манатов льготных средств на финансирование современных (пивотных) оросительных систем, установленных на территории 42 тыс. га в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Агентства Эмиль Хасмамедов на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

Кроме того, по его словам, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева о финансировании современных оросительных систем, установленных субъектами предпринимательства, занимающимися производством продовольственной пшеницы, агентству были выделены дополнительные средства из государственного бюджета: "С 2022 года на финансирование проектов по установке современных оросительных систем на территории 12 тыс. га, засеянных пшеницей, было направлено 24,6 млн манатов льготных средств".

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi son 3 ildə ayırdığı vəsaitlərin məbləğini açıqlayıb

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