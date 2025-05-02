Агентство аграрного кредитования о выплате субсидий за посевные площади зерновых в этом году

Агентство аграрного кредитования о выплате субсидий за посевные площади зерновых в этом году

В этом году за посевные площади зерновых на освобожденных территориях Азербайджана, обеспеченных и не обеспеченных современными оросительными системами, выплачены субсидии в размере 400 манатов и 140 манатов соответственно.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Агентства аграрного кредитования и развития Рашад Фаттахов на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

"За посевные площади зерновых в других регионах выплачены субсидии в размере 290 манатов и 230 манатов соответственно. Выплаты все еще продолжаются", - сказал он.