О нас

Агентство аграрного кредитования о выплате субсидий за посевные площади зерновых в этом году

Агентство аграрного кредитования о выплате субсидий за посевные площади зерновых в этом году Агентство аграрного кредитования о выплате субсидий за посевные площади зерновых в этом году
АПК
2 мая 2025 г. 15:57
Агентство аграрного кредитования о выплате субсидий за посевные площади зерновых в этом году

В этом году за посевные площади зерновых на освобожденных территориях Азербайджана, обеспеченных и не обеспеченных современными оросительными системами, выплачены субсидии в размере 400 манатов и 140 манатов соответственно.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Агентства аграрного кредитования и развития Рашад Фаттахов на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

"За посевные площади зерновых в других регионах выплачены субсидии в размере 290 манатов и 230 манатов соответственно. Выплаты все еще продолжаются", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AKİA taxıl əkini sahələrinə görə builki subsidiya ödənişini açıqlayıb

Экслюзивные новости

ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
Политолог: Иран и Азербайджан могут совместно продвигать инициативы в рамках ОЭС
2 мая 2025 г. 11:11
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
Басим Реза: Улучшение отношений между Баку и Тегераном укрепит региональную безопасность
1 мая 2025 г. 13:48
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
Началась подготовка проектно-сметной документации строительства освобожденных сел Газаха
1 мая 2025 г. 11:05
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi