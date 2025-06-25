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Агентство аграрного кредитования и развития за 5 месяцев выделило около 43 млн манатов льготных кредитов

Агентство аграрного кредитования и развития за 5 месяцев выделило около 43 млн манатов льготных кредитов 10:03 В январе-мае текущего года Агентство аграрного кредитования и развития выделило 42,8 млн манатов льготных кредитов по 2 322 заявкам.
АПК
25 июня 2025 г. 10:32
Агентство аграрного кредитования и развития за 5 месяцев выделило около 43 млн манатов льготных кредитов

Агентство аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства в январе-мае текущего года выделило 42,8 млн манатов льготных кредитов по 2 322 заявкам.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, из этой суммы 35 млн манатов составили кредиты на технику и оборудование, 7,8 млн манатов - кредиты на другие цели.

Кроме того, в течение 5 месяцев агентство выделило 3,6 млн манатов льготных средств на закупку 1 376 голов племенного скота, а также 49,9 млн манатов - на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования.

Также за отчетный период в лизинг было передано 4 340 единиц сельскохозяйственной техники. Всего с начала 2005 года по конец мая 2025 года в стране в лизинг приобретено 92 919 единиц сельскохозяйственной техники, из них 1 412 зерноуборочных комбайна, 222 хлопкоуборочных комбайна, 20 804 трактора и 70 481 единиц прочей техники.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi 5 ayda 43 milyon manata yaxın güzəştli kredit verib

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