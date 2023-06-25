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Агентство аграрного кредитования и развития за 5 месяца выдало кредиты на сумму 32 млн манатов

Агентство аграрного кредитования и развития за 5 месяца выдало кредиты на сумму 32 млн манатов В январе-мае этого года Агентство аграрного кредитования и развития Министерства сельского хозяйства выдало кредиты на сумму 31,7 млн манатов.
АПК
25 июня 2023 г. 12:46
Агентство аграрного кредитования и развития за 5 месяца выдало кредиты на сумму 32 млн манатов

В январе-мае этого года Агентство аграрного кредитования и развития Министерства сельского хозяйства выдало кредиты на сумму 31,7 млн манатов.

Об этом Report сообщили в министерстве.

По информации, льготные кредиты были предоставлены 2 156 физическим и юридическим лицам.

Отметим, что примерно 80% фермеров, задействованных в сфере сельского хозяйства, - это фермеры с малыми и средними семейными фермерскими хозяйствами. В их общем пользовании находится 230 тыс. га земли. Они имеют доступ к финансированию в основном за счет государственных субсидий, льготных кредитов и коммерческих кредитов, предоставляемых различными банками.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi 5 ayda 32 milyon manat kredit verib

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