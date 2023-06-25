Агентство аграрного кредитования и развития за 5 месяца выдало кредиты на сумму 32 млн манатов

В январе-мае этого года Агентство аграрного кредитования и развития Министерства сельского хозяйства выдало кредиты на сумму 31,7 млн манатов.

В январе-мае этого года Агентство аграрного кредитования и развития Министерства сельского хозяйства выдало кредиты на сумму 31,7 млн манатов.

Об этом Report сообщили в министерстве.

По информации, льготные кредиты были предоставлены 2 156 физическим и юридическим лицам.

Отметим, что примерно 80% фермеров, задействованных в сфере сельского хозяйства, - это фермеры с малыми и средними семейными фермерскими хозяйствами. В их общем пользовании находится 230 тыс. га земли. Они имеют доступ к финансированию в основном за счет государственных субсидий, льготных кредитов и коммерческих кредитов, предоставляемых различными банками.