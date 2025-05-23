Агентство аграрного кредитования и развития за 4 месяца выдало льготные кредиты на 32 млн манатов

Агентство аграрного кредитования и развития в январе-апреле 2025 года выдало льготные кредиты на общую сумму 32,3 млн манатов по 1 707 заявкам.
Согласно полученной Report информации, из них 28,9 млн манатов составляют кредиты на сельскохозяйственную технику и оборудование, а 3,4 млн манатов - кредиты на другие цели.
Кроме того, агентство за 4 месяца выделило 2,6 млн манатов на приобретение 673 голов племенного крупного рогатого скота, а также 39,4 млн манатов - на льготную оплату с целью приобретения субъектами бизнеса сельскохозяйственной техники и оборудования.