Агентство аграрного кредитования и развития увеличило кредитный портфель на 50%

В этом году Агентство аграрного кредитования и развития увеличило при Министерстве сельского хозяйства увеличило кредитный портфель до 112 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель организации Мирза Алиев.

По его словам, это почти на 50% больше, чем в прошлом году.

"Рост кредитного портфеля продолжится и в 2020 году", - сказал он.

В рамках проекта по увеличению занятости в аграрном секторе (AMAL) 15 молодым фермерам выделено 225 тыс. манатов льготных кредитов, отметил Алиев.

"Кроме того, 400 молодых людей прошли тренинги в 21 районе, созданы рабочие места для 965 молодых людей, в целом, проектом воспользовались 1 422 человек", - сказал он.