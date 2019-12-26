Агентство аграрного кредитования и развития увеличило кредитный портфель на 50%

В этом году Агентство аграрного кредитования и развития увеличило при Министерстве сельского хозяйства увеличило кредитный портфель до 112 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель организации Мирза Алиев.
По его словам, это почти на 50% больше, чем в прошлом году.
"Рост кредитного портфеля продолжится и в 2020 году", - сказал он.
В рамках проекта по увеличению занятости в аграрном секторе (AMAL) 15 молодым фермерам выделено 225 тыс. манатов льготных кредитов, отметил Алиев.
"Кроме того, 400 молодых людей прошли тренинги в 21 районе, созданы рабочие места для 965 молодых людей, в целом, проектом воспользовались 1 422 человек", - сказал он.
Aynur BayramovaАвтор новости