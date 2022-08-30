Агентство аграрного кредитования и развития обратилось к фермерам

Фермеры, желающие получить субсидию во второй раз в этом году, должны не позднее завтрашнего дня внести заявление о повторном посеве в электронную информационную систему сельского хозяйства (EKTİS).

Фермеры, желающие получить субсидию во второй раз в этом году, должны не позднее завтрашнего дня внести заявление о повторном посеве в электронную информационную систему сельского хозяйства (EKTİS).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития (AKİA) при Минсельхозе Фарид Рагимли в своем обращении к фермерам.

По его словам, в этом году, как и в прошлом, фермеры смогут получить субсидии на повторные посевы по шести культурам - кукуруза, подсолнечник, соя, сорго, просо и картофель.

Ф.Рагимли напомнил, что в период повторного сева 2021 года были выплачены субсидии для посевов на площади более 40 тысяч гектаров, из которых более 35 тысяч гектаров пришлось на посевы кукурузы.