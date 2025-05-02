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Агентство аграрного кредитования будет выплачивать субсидии за урожай сои, кукурузы и подсолнечника

Агентство аграрного кредитования будет выплачивать субсидии за урожай сои, кукурузы и подсолнечника Агентство аграрного кредитования будет выплачивать субсидии за урожай сои, кукурузы и подсолнечника
АПК
2 мая 2025 г. 16:04
Агентство аграрного кредитования будет выплачивать субсидии за урожай сои, кукурузы и подсолнечника

Агентство аграрного кредитования и развития будет выплачивать субсидии фермерам за урожай сои, кукурузы и подсолнечника.

Как передает Report, об этом заявил представитель Агентства Рашад Фаттахов на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

"До сих пор субсидии на сою выплачивались только за посевные площади, но с этого года будут предоставляться исключительно за урожай. А вот для кукурузы и подсолнечника субсидии будут выдаваться как за посевы, так и за собранный урожай", - отметил Фаттахов.

По его словам, размер субсидий за урожай сои составит 120 манатов с гектара для площадей, оборудованных современными системами орошения, и 100 манатов для остальных территорий. Для кукурузы и подсолнечника такого условия нет - фермеры получат по 50 манатов за каждую сданную тонну продукции.

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Версия на азербайджанском языке AKİA: Soya, qarğıdalı və günəbaxan əkənlər bu ildən məhsul subsidiyası alacaq

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