Афган Джалилов: "Азерпочт" требуется год для обновления всей ИТ-инфраструктуры

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, в настоящее время обновляет всю свою ИТ-инфраструктуру, и для завершения этого процесса требуется около 1 года.

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, в настоящее время обновляет всю свою ИТ-инфраструктуру, и для завершения этого процесса требуется около 1 года.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на брифинге председатель правления компании Афган Джалилов.

"Программное обеспечение, используемое сегодня в "Азерпочт", было приобретено 15 лет назад и за это время ни разу не обновлялось. На обновление инфраструктуры требуется определенное время, и в настоящее время ведется работа по повышению уровня профессионализма сотрудников.

По его словам, в "Азерпочт" насчитывается около 4 000 сотрудников: "Мы не можем подвергнуть организацию убыткам, массово повышая их заработную плату. По этой причине с прошлого года мы перешли на бонусную систему. То есть сотрудник должен быть заинтересован в своевременном и правильном обслуживании клиента. В результате он получает бонусы".