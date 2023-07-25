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Афган Джалилов: "Азерпочт" требуется год для обновления всей ИТ-инфраструктуры

Афган Джалилов: "Азерпочт" требуется год для обновления всей ИТ-инфраструктуры ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, в настоящее время обновляет всю свою ИТ-инфраструктуру, и для завершения этого процесса требуется около 1 года.
АПК
25 июля 2023 г. 12:07
Афган Джалилов: Азерпочт требуется год для обновления всей ИТ-инфраструктуры

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта, в настоящее время обновляет всю свою ИТ-инфраструктуру, и для завершения этого процесса требуется около 1 года.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на брифинге председатель правления компании Афган Джалилов.

"Программное обеспечение, используемое сегодня в "Азерпочт", было приобретено 15 лет назад и за это время ни разу не обновлялось. На обновление инфраструктуры требуется определенное время, и в настоящее время ведется работа по повышению уровня профессионализма сотрудников.

По его словам, в "Азерпочт" насчитывается около 4 000 сотрудников: "Мы не можем подвергнуть организацию убыткам, массово повышая их заработную плату. По этой причине с прошлого года мы перешли на бонусную систему. То есть сотрудник должен быть заинтересован в своевременном и правильном обслуживании клиента. В результате он получает бонусы".

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Версия на английском языке Afgan Jalilov: Azerpost needs a year to update entire IT infrastructure
Версия на азербайджанском языке Əfqan Cəlilov: "Azərpoçt"a bütün İT infrastrukturunu yeniləmək üçün 1 il tələb olunur"

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