Advice&Consulting: от земли к рынку - индивидуальные решения для современного сельского хозяйства

На фоне всё более конкурентного и технологичного аграрного сектора компания AdviceConsulting уверенно заявляет о себе как о надёжном партнёре для тех, кто хочет превратить идею в успешный плодовый проект.

На фоне все более конкурентного и технологичного аграрного сектора компания Advice&Consulting уверенно заявляет о себе как о надежном партнере для тех, кто хочет превратить идею в успешный плодовый проект.

В рамках выставки Caspian Agro, которая будет проходить в Баку с 13 по 15 мая, компания приглашает фермеров, инвесторов и аграрных специалистов ознакомиться с ее комплексным подходом к проектированию и управлению высокодоходными садами и виноградниками. Это можно будет сделать на стенде Advice&Consulting на выставке под номером 3А-052.

Основываясь на многолетнем международном опыте в плодоовощной отрасли, Advice&Consulting предлагает полный спектр услуг - от агрономического консалтинга и экономического планирования до создания “под ключ” современных и прибыльных аграрных объектов, с особым вниманием к качеству, устойчивости и рентабельности.

От агрономического проектирования до постоянного технического сопровождения

Одним из главных преимуществ компании является способность сопровождать клиента на всех этапах проекта:

- Предварительный анализ почвы и агропроектирование

- Подбор сортов и поставка сертифицированного посадочного материала

- Проектирование и монтаж систем орошения и фертигации

- Поставка сельхозтехники и специализированного оборудования

- Агрономическое сопровождение в течение всего производственного цикла

Дополнительно компания обладает обширным опытом в установке систем защиты (от града, насекомых, солнечного ожога) и в проектировании послеуборочных объектов, включая холодильные камеры, линии сортировки, калибровки и упаковки.

Инновации и добавленная стоимость для тех, кто смотрит в будущее

Advice&Consulting - это не просто поставщик оборудования. Это команда, которая сопровождает клиента на пути к созданию продуктивного, устойчивого и ориентированного на рынок проекта. Благодаря опыту, накопленному в Европе и Центральной Азии, компания разрабатывает решения, адаптированные к различным климатическим, почвенным и экономическим условиям, предлагая действительно индивидуальный подход.

Во время выставки посетители смогут напрямую пообщаться с консультантами и специалистами Advice&Consulting, ознакомиться с уже реализованными проектами и получить практические рекомендации по запуску или модернизации своего хозяйства.

“Мы выращиваем ценность, чтобы собирать будущее” - это наш ежедневный принцип.

Чтобы получить дополнительную информацию или записаться на персональную встречу во время выставки, посетите стенд Advice&Consulting или свяжитесь с нами через официальный сайт.

Азербайджанские компании – парнеры: Agrarco, Uluagro, Casagro, MiaFruit, Managro