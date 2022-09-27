АБР выделит 14 млрд долларов на облегчение продовольственного кризиса в регионе

Сегодня Азиатский банк развития (АБР) объявил о планах выделить не менее 14 млрд долларов США в течение 2022–2025 гг. в рамках комплексной программы поддержки, направленной на ослабление усугубляющегося продовольственного кризиса в Азиатско-Тихоокеанском

Сегодня Азиатский банк развития (АБР) объявил о планах выделить не менее 14 млрд долларов США в течение 2022–2025 гг. в рамках комплексной программы поддержки, направленной на ослабление усугубляющегося продовольственного кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обеспечение продовольственной безопасности в долгосрочной перспективе путем укрепления продовольственных систем для защиты от последствий изменения климата и утраты биоразнообразия.

Как передает Report со ссылкой на АБР, эта помощь расширяет поддержку АБР в области продовольственной безопасности в регионе, где почти 1,1 миллиарда человек не имеют здорового питания из-за бедности и цен на продукты питания, которые в этом году взлетели до рекордно высокого уровня.

Финансирование будет направлено через существующие и новые проекты в секторах, включая сельскохозяйственные ресурсы, производство и распределение продуктов питания, социальную защиту, ирригацию и управление водными ресурсами, а также проекты, использующие природные решения. АБР продолжит инвестировать в другие виды деятельности, которые способствуют продовольственной безопасности, такие как энергопереход, транспорт, доступ к сельским финансам, управление окружающей средой, здравоохранение и образование.

"Это своевременный и крайне необходимый ответ на кризис, из-за которого слишком много бедных семей в Азии остаются голодными и еще более бедными, — сказал президент АБР Масацугу Асакава в своем выступлении на 55-м ежегодном собрании АБР. - Мы должны действовать сейчас, прежде чем последствия изменения климата усугубятся и еще больше подорвут с трудом завоеванные регионом достижения в области развития. Наша поддержка будет адресной, комплексной и эффективной, чтобы помочь уязвимым людям, особенно уязвимым женщинам, в ближайшей перспективе, одновременно укрепляя продовольственные системы для снижения воздействия возникающих и будущих рисков для продовольственной безопасности".

Как отмечает АБР, российское вторжение в Украину нарушило поставки основных продуктов питания и удобрений, создав нагрузку на глобальную продовольственную систему, которая и без того ослаблена последствиями изменения климата, перебоями в поставках, связанными с пандемией, и неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства.

Азиатско-Тихоокеанский регион подвержен продовольственным потрясениям, поскольку некоторые из его стран зависят от импорта основных продуктов питания и удобрений. Еще до вторжения в Украину продукты питания были недоступны для значительной части населения во многих странах-членах АБР с низким уровнем дохода.

Помимо поддержки уязвимых слоев населения, помощь АБР в области продовольственной безопасности будет способствовать открытой торговле, улучшать производство мелких фермерских хозяйств и средства к существованию, сокращать нехватку удобрений и продвигать их эффективное использование или органические альтернативы, поддерживать инвестиции в производство и распределение продуктов питания, улучшать питание и улучшать климатическую устойчивость за счет комплексных и естественных решений. Основное внимание будет уделяться защите окружающей среды региона от последствий изменения климата и утраты биоразнообразия, которые привели к деградации почв, пресноводных и морских экосистем.

"Важной частью нашего долгосрочного подхода является охрана природных ресурсов и поддержка фермеров и агропредприятий, которые производят и распределяют большую часть продуктов питания в регионе, а также содействие открытой торговле, чтобы обеспечить их эффективное поступление к потребителям", — сказал М. Асакава.

Помощь в рамках программы начнется в этом году и продолжится до 2025 года. Она будет привлечена в операции АБР в государственном и частном секторах и направлена ​​на привлечение дополнительных 5 млрд долларов США в виде софинансирования частного сектора для обеспечения продовольственной безопасности.

АБР применит уроки, извлеченные из поддержки своих членов во время глобального продовольственного кризиса в 2007–2008 гг., и посредством реализации своего оперативного плана по продовольственной безопасности в следующем году. С тех пор АБР ежегодно инвестирует 2 млрд долларов в продовольственную безопасность. В 2018 году АБР определил продовольственную безопасность в качестве ключевого операционного приоритета.

АБР основан в 1966 году и имеет 68 членов, 49 из которых из региона.