​6.6 млн. россиян не могут выехать из страны из-за банковских долгов

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В России задолжавшим банкам более 10 тыс. рублей 6.6 млн. банковским клиентам запретили выезд за рубеж.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно заключению российской компании "Sequoia Credit Consolidation", должниками российских банков являются 8 млн. человек. Кроме того, кредитная ставка 6.6 млн. россиян (которые должны банкам более 10 тысяч рублей) критична.

Поэтому 4,6% населения России не могут выехать за пределы страны из-за возникшего долга.

В информации отмечается, что большинство банковских должников - жители Свердловской области.

Так, банку задолжал каждый десятый житель области (4 млн. 300 тыс. человек). Наименьший долг банкам страны у граждан Чечни.

Долги в основном связаны с неуплатой алиментов, штрафов, кредитов, налогов и пр.