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16 азербайджанским компаниям разрешен экспорт помидоров в Россию

16 азербайджанским компаниям разрешен экспорт помидоров в Россию Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 1 ноября текущего года разрешила 16 азербайджанским компаниям экспортировать помидоры в Россию.
АПК
30 октября 2021 г. 12:18
16 азербайджанским компаниям разрешен экспорт помидоров в Россию

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 1 ноября текущего года разрешила 16 азербайджанским компаниям экспортировать помидоры в Россию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

По информации, это следующие предприятия: - ООО Caspian Agro AZ (Абшеронский район); Алескеров Мурад Ильгар оглы (Хазарский район); ООО Baku agro az (Сабаильский район); ООО "Зира агро органик" (Насиминский район); - Рахманов Фуад Гурбан (Хатаинский район); "Бизим агро" ООО (Наримановский район); ООО Еlbа agro 003 (Насиминский район): ООО "Джан Агро" (Наримановский район); Гасымов Бахруз Агагусейн оглы (город Барда); Шафиев Нофель Геюшь (Билясуварский район); ООО Teodoro (Гаджигабульский район); "Асад Агро" (Кюрдамирский район); Гусейнов Сархан Фарасат оглы (Хазарский район); ООО Grovv Group Azerbaijan (Хатаинский район); "Теби" ООО (Кюрдамирский район); "Багиров" ООО (Кюрдамирский район).

Отметим, что разрешение на поставку яблок и помидоров из Азербайджана в Россию железнодорожными вагонами было решено продлить до 1 апреля 2022 года.

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Версия на английском языке Sixteen Azerbaijani companies to export tomatoes to Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 16 şirkətinə Rusiyaya pomidor ixracına icazə verilib

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