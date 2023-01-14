О нас

12 судов доставят украинское продовольствие в Китай, Марокко и страны Европы

12 судов доставят украинское продовольствие в Китай, Марокко и страны Европы Из украинских портов в пятницу вышли 12 сухогрузов с кукурузой, пшеницей, соевыми бобами и подсолнечным шротом.
АПК
14 января 2023 г. 09:09
12 судов доставят украинское продовольствие в Китай, Марокко и страны Европы

Из украинских портов в пятницу вышли 12 сухогрузов с кукурузой, пшеницей, соевыми бобами и подсолнечным шротом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"13 января 12 судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 346 356 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два сухогруза Cuma (70 799 тонн кукурузы) и Georgia T (61 252 тонн подсолнечного шрота) направляются в Китай, два судна Solar (37 205 тонн пшеницы) и Bosphorus King (25 тыс. тонн кукурузы) - в Италию. Еще два сухогруза Rio (8,5 тыс. тонн пшеницы) и Umit G (4,3 тыс. тонн пшеницы) взяли курс на Грецию.

Судно Papua доставит 29,3 тыс. тонн соевых бобов в Нидерланды, судно Cape Scott - 28 тыс. тонн кукурузы в Португалию, судно New Faith - 26,5 тыс. тонн кукурузы в Испанию.

Помимо этого, два судна Garnet (33 тыс. тонн кукурузы) и Muzaffer Ana (11,5 тыс. тонн соевых бобов) отправились в Турцию. Lady Hatice переправит 11 тыс. тонн подсолнечного шрота в Марокко.

В порты Украины также направляются пять судов, которые в пятницу прошли по гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 79 заявок на участие в инициативе". 10 судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, 14 груженых судов ожидают отправления в пункты назначения.

"По состоянию на 13 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 17 348 017 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 286 судов: 639 на прибытие в украинские порты и 647 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды
Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды
13 января 2023 г. 19:30
Украинский эксперт: Турция играет важную посредническую роль между Россией и Украиной
Украинский эксперт: Турция играет важную посредническую роль между Россией и Украиной
13 января 2023 г. 17:02
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
13 января 2023 г. 15:18
Посол: Хорватские компании активно сотрудничают с ANAMA по разминированию
Посол: Хорватские компании активно сотрудничают с ANAMA по разминированию
13 января 2023 г. 14:03
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
12 января 2023 г. 14:39
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
12 января 2023 г. 13:22
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
12 января 2023 г. 12:02
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
12 января 2023 г. 10:02
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
11 января 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi