Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ С 1 по 30 октября в Баку пройдет очередная ярмарка меда. Мероприятие проводится при поддержке министерства сельского хозяйства.

Как сообщили Report в министерстве, открытие ярмарки пройдет 1 октября по адресу ул. Низами, 92. Пчеловодам, желающим принять участие в ярмарке, необходимо с 10 до 25 сентября сдать свою продукцию вместе с соответствующими документами в охраняемый амбар. Амбар расположен рядом со станцией метро "28 Мая", в здании Бакинской обувной фабрики.

Отметим, что на ярмарке пчеловоды будут реализовывать мед по свободны ценам.

Кроме того, на 29 сентября намечено проведение семинара по пчеловодству, а в конце семинара для обеспечения прозрачности при распределении мест для продажи меда состоится жеребьевка. Явка всех пчеловодов на жеребьевку желательна.