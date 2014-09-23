Россия и Азербайджан планируют открыть совместные предприятия по выращиванию и переработке овощей и фруктов

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Россия работает над проектом открытия совместных с Азербайджаном новых предприятий по выращиванию и переработке овощей и фруктов. Как сообщает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

"В настоящее время мы работаем над открытием новых совместных с Турцией и Азербайджаном предприятий по выращиванию и переработке овощей и фруктов, а также логистических центров, анбаров, и т.д. Мы должны восстановить нарушенный баланс на рынке продовольствия. В то же время для дополнительного экспорта нам следует обратиться к странам, продукция из которых ранее не доставлялась", - отметил российский министр.