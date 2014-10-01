​Рейтинг Азербайджана подтвержден на уровне "ВВВ-"

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) для Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-". Как говорится в сообщении агентства, прогноз по рейтингам "стабильный". Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций страны в иностранной и национальной валюте также подтверждены на уровне "BBB-". Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне "BBB-", а краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – на уровне "F3".

Как передает Report, подтверждение рейтингов и "Стабильный" прогноз по рейтингам отражают несколько ключевых факторов. Так, государственный баланс Азербайджана является одним из самых сильных среди рейтингуемых суверенных эмитентов и поддерживает рейтинг. Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) достиг 37,6 млрд. долларов США в середине 2014 года. С учетом валютных резервов Центрального банка в размере 15 млрд. долларов, валовые суверенные внешние активы составляют 69% ВВП. Fitch ожидает дальнейшего умеренного роста суверенных активов на фоне (уменьшающихся) профицитов счета текущих операций в 2014-2016 гг., что должно обеспечивать запас прочности на случай шоков по ценам на нефть или добыче нефти и поддержать привязку маната к доллару на уровне 0,78 AZN/USD.

Профицит государственного бюджета за 7 месяцев 2014 года был меньше, чем за соответствующий период 2013 года. Fitch прогнозирует небольшой дефицит общегосударственного бюджета в 2014 году, хотя и ниже первоначально запланированного уровня в 3% ВВП, ввиду более высоких, чем ожидалось, цен на нефть (средняя цена на нефть марки Brent за 9 месяцев 2014 года составила 107 долларов/баррель при базовой цене 100 долларов/баррель в госбюджете на 2014 год). Fitch прогнозирует, что общегосударственный бюджет ежегодно будет иметь дефицит в 1-2% ВВП в 2015-2016 гг., поскольку власти поддерживают высокие текущие и капитальные расходы на фоне сокращения доходов. Хотя это относительно небольшой дефицит, он станет продолжением тенденции ухудшения баланса бюджета, которая наблюдается с 2010 года, когда общегосударственный бюджет имел профицит на уровне 13,7%.

В первой половине 2014 года ГНФАР перечислил в госбюджет 4,9 млрд. манатов (6,3 млрд. долларов) или 52% всех доходов. Долгосрочной целью государства является сокращение зависимости бюджета от перечислений из Госнефтефонда и, таким образом, от цен на нефть. Успех данной стратегии будет в решающей степени зависеть от способности обеспечить развитие сильной устойчивой ненефтяной экономики.

Fitch прогнозирует, что рост ВВП замедлится до 3,3% в 2014 году по сравнению с 5,8% в 2013 году и останется в диапазоне 3,5-4,0% в 2015-2016 гг. Рост ненефтяного сектора будет движущей силой экономической активности. При этом, рост добычи углеводородов будет стагнировать ввиду старения существующих нефтяных месторождений, в то время как крупные текущие газовые проекты еще не введены в эксплуатацию. В среднесрочной перспективе государство будет осуществлять две задачи: разработку крупных запасов газа и продолжение диверсификации экономики, чтобы сократить ее сильную зависимость от сырьевых товаров.

Ключевым риском для экономики Азербайджана является резкое и продолжительное падение цен на нефть. Косвенные риски от воздействия санкций на российскую экономику являются сдержанными ввиду ограниченного общего влияния со стороны российской экономики. В то же время эффективный обменный курс маната вырос в 2014 году ввиду резкого снижения курса российского рубля и, если такая тенденция продолжится, это может сказаться на шагах по развитию ненефтяной экономики.

ЦБА предпринимает макропруденциальные меры по сдерживанию роста потребительского кредитования, который в результате сократился до 29% к аналогичному периоду предыдущего года в июле 2014 года по сравнению с 40% в январе. Тем не менее, банковская система остается относительной слабой стороной. Международный банк Азербайджана, который находится в мажоритарной государственной собственности и контролирует треть активов банковской системы, имеет проблемы с качеством активов, несмотря на текущую рекапитализацию в 500 млн. манатов.

"Согласно индикаторам качества управления Всемирного банка, качество управления в Азербайджане слабее, а политический риск выше медианного уровня для стран с рейтингами категории "BBB". Вероятно продолжение встреч на высоком уровне с целью разрешения длительного спора с Арменией вокруг территории Нагорного Карабаха. В то же время Fitch не ожидает окончательного решения этой проблемы в обозримом будущем. С учетом увеличения расходов на оборону в обеих странах в последние годы, риск возобновления столкновений, как те, которые имели место в августе 2014 года, нельзя не принимать во внимание", - отмечается в отчете.

В сообщении говорится, что "Стабильный" прогноз отражает оценку Fitch, что позитивные факторы и риски для рейтинга в настоящее время сбалансированы. В то же время, некоторые факторы вместе или в отдельности могут привести к позитивному рейтинговому действию.

Среди них можно выделить шаги в сторону устранения постепенного ухудшения бюджетной позиции Азербайджана, которое наблюдается с 2010 года, достаточные, чтобы увеличить уверенность Fitch в более долгосрочной устойчивости сильных сторон государственного баланса Азербайджана; надежную стратегию устойчивой диверсификации экономики, поддерживаемую реформами, направленными на улучшение качества управления и прозрачности.

В то же время более быстрый, чем прогнозируется, рост расходов, который ослабил бы бюджетные позиции страны в среднесрочной перспективе, продолжительный период низких цен на нефть, региональный геополитический шок, достаточно серьезный, чтобы сказаться на экономической или финансовой стабильности Азербайджана, например, масштабный конфликт вокруг Нагорного Карабаха, могут привести к негативному рейтинговому действию.

В сообщении указывается, что при установлении рейтинга и прогноза по нему Fitch исходит из того, что глобальная экономика будет развиваться в целом в соответствии с допущениями агентства, указанными в последнем Глобальном экономическом прогнозе; прогнозы по росту и бюджетные прогнозы являются чувствительными к допущениям по нефтедобыче (агентство исходит из стабилизации нефтедобычи в 2015-2018 гг., хотя колебания являются неизбежными), и наконец, Fitch исходит из сохранения внутренней политической стабильности.