Молодежная сборная Азербайджана обыграла сборную Израиля

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В отличие от молодежной сборной Азербайджана, команда U-21 смогла порадовать болельщиков. На стадионе «Далга Арена» дружина Бернхарда Липперта в рамках отборочного турнира ЕВРО-2015 принимала сверстников из Израиля. Напомним, что игра в Израиле завершилась разгромом нашей команды со счётом 7:2. Отметим, что накануне главный тренер команды Липперт заявил, что по окончании отборочного турнира он покинет свой пост. То ли этот фактор, то ли желание реабилитироваться за то поражение – но наша команда с первых минут матча бросилась вперед и уже к 31-й минуте матча вела в счете 2:0. На 22-й минуте Агабала Рамазанов в красивом стиле забросил мяч "за шиворот" вратарю гостей, опрометчиво покинувшего свои ворота. А на 31-й минуте штрафной в исполнении Ряхмана Гаджиева в хорошем смысле слова поверг в шок не только гостей, но и немногочисленных болельщиков, пришедших на этот матч. Точку в этом матче красивым ударом в верхний угол ворот поставил Ряхман Гаджиев. Стоило бы отметить, что счет мог быть и большим, не пожадничай Вадим Абдуллаев и тот же Ряхман Гаджиев. Откровенно – ребята порадовали, не оставив сопернику ни единого шанса. Значит, могут, когда хотят. Наша молодежка уже доказала, что умеет играть, обыграв в этом цикле на выезде Норвегию 3:1. Ответ на этот вопрос даст последний выездной матч с Португалией, который состоится 9 сентября. Пожелаем нашим удачи!

АЗЕРБАЙДЖАН - ИЗРАИЛЬ - 3:0 (2:0)

Агабала Рамазанов, 22 (1:0), Ряхман Гаджиев, 31 (2:0), 87 (3:0)



3 сентября. Баку, «Далга-Арена».

Главный арбитр - Андрис Трейманис (Литва).

Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Тарлан Гулиев (к), Урфан Аббасов, Шахрияр Алиев, Азер Салахлы, Ташкын Илтер, Абдулла Абациев, Тугрул Эрат (Вадим Абдуллаев, 71), Рахман Гаджиев, Агабала Рамазанов (Рашад Эйюбов, 83), Намик Алескеров (Самир Масимов, 79).



Главный тренер Бернхард Липперт

Израиль: Барак Леви, Элиэзер Даса (к) (Диа Себа, 76) , Эди Готлиб, Бен Вахаба, Талеб Тватха, Кеннет Хассан Сайеф (Шахар Хирш, 46), Гизахо Гади Кинда, Дор Миха, Рой Кехат, Офир Мизрахи (Лидор Коэн, 53), Моанес Даббур.



Главный тренер Майкл Неес

Положение в 8 группе перед последним игровым туром:

1. Португалия – 18 очков (6 игр)

2. Израиль – 12 (7)

3. Норвегия – 9 (7)

4. АЗЕРБАЙДЖАН – 7 (7)

5. Македония – 4 (7)