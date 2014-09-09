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    Министр экономики Молдовы посетил Азербайджан

    На встрече обсуждались экономические связи между Азербайджаном и Молдовой

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев встретился с министром экономики и заместителем премьер-министра Молдовы Адрианом Канду, который находится в Баку в рамках участия в IV неофициальной встрече министров энергетики стран "Восточного партнерства".

    Как сообщили Report в министерстве, на встрече обсуждались экономические связи и перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой, а также другие вопросы, представляющие интерес для обеих сторон.

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