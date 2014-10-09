Министр сельского хозяйства примет граждан в Сабирабаде

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов 17 октября примет граждан в Сабирабаде. Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства, для записи на прием необходимо обратиться в Сальянское территориальное сельскохозяйственное управление (контактный телефон: 050-317-58-00) или министерство сельского хозяйства (контактный телефон: 012-493-51-64, 050-352-06-27).

Граждане могут также зарегистрироваться на встречу, позвонив по телефону горячей линии Минсельхоза (1652), либо направив заявку на электронный адрес web@agro.gov.az.

Отметим, что прием граждан начнется в 11:00. Встретиться с Г.Асадовым смогут жители Сабирабадского, Саатлинского, Имишлинского и Гаджигабульского районов.