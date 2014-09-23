В связи с праздником Гурбан в Баку будет организована продажа жертвенных животных

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В связи с наступающим праздником Гурбан министерство экономики и промышленности и министерство сельского хозяйства Азербайджана, при участии исполнительной власти г.Баку организуют в столице ярмарки по продаже жертвенных животных по более низким ценам.

Как сообщили Report в министерстве экономики и промышленности, в преддверии праздника Гурбан с целью более полного удовлетворения потребностей населения в жертвенных животных, а также предотвращения искусственного роста цен, министерство экономики и промышленности, министерство сельского хозяйства Азербайджана, исполнительная власть г.Баку и другие государственные органы совместно с предпринимателями, занимающимися животноводством, организуют в столице и прилежащих к ней поселках предпраздничные ярмарки по продаже жертвенных животных по более низким ценам.

Отметим, что информация об адресах проведения ярмарок будет предоставлена министерством дополнительно.

Праздник Гурбан в этом году будет отмечаться 5-6 октября.