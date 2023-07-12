Золотые страницы истории: неоценимый вклад Гейдара Алиева в "стройку века"

В будущем году исполняется 50 лет с начала сооружения Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Этот стратегически важный объект СССР многие сравнивают с орбитальной станцией "Мир", построенным в космосе, - столь велики его масштаб и значение.

В будущем году исполняется 50 лет с начала сооружения Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Этот стратегически важный объект СССР многие сравнивают с орбитальной станцией "Мир", построенной в космосе, - столь велики его масштаб и значение.

Но, как ни парадоксально, несмотря на значимость, для начала "стройки века", а тем более для ее завершения, понадобилось 10 лет и значительные усилия.

Строительство, начатое в 1974 года на основе решения ЦК КПСС и Совета Министров СССР, планировали завершить к 67-й годовщине Великого Октября, то есть к 7 ноября 1984 года. Но, когда стало ясно, что сроки сдачи срываются, курировать стройку назначили заместителя председателя Совета министров СССР Гейдара Алиева.

Безусловно, комсомольская стройка века, соединившая железнодорожные транспортные узлы на Евразийском пространстве СССР – заслуга всей страны, но были люди, сыгравшие особую роль в ее истории. Именно общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев и стал этой личностью, внесшей неоценимый вклад в реализацию этого мегапроекта.

Помощник президента России Игорь Левитин до сих пор хранит в памяти встречу с Гейдаром Алиевым на строительстве знаменитой Байкало-Амурской магистрали.

"Гейдар Алиев был ответственным в правительстве и Политбюро за эту стройку. И, как ее куратор, сделал все, чтобы она была своевременно завершена. Это была сложная работа, были проблемы. Но все же его видение, каким образом можно эту стройку завершить, стратегическое мышление позволили сделать это", - отметил он.

"Я тогда был военным комендантом железнодорожной станции, когда Гейдар Алиев объезжал стройку. И кроме километров, килотонн и кубов, он спрашивал о строителях. Интересовался, чем они питаются, тепло ли у них в домах, есть ли возможность водить детей в школу. Мне это очень хорошо запомнилось", - вспоминает И.Левитин.

В период начала строительства БАМа Гейдар Алиев руководил Азербайджанской ССР и принимал непосредственное участие в работах по этому важному проекту всесоюзного значения. Он возглавлял комиссию по строительству Байкало-Амурской магистрали, и сделал все возможное, чтобы строительство продвигалось семимильными шагами. Нужно отметить и социально-идеологическую роль стройки, объединившей народы, весь многонациональный Советский Союз. Поэтому знаковые моменты стройки до сих пор в памяти, как золотые страницы истории страны.

Например, осень 1984 года знаменательна тем, что на разъезде Балбухта (Читинская область) бригады путеукладчиков Ивана Варшавского и Александра Бондаря состыковали свои участки. 1 октября здесь было уложено "золотое звено", символизирующее окончание строительства великого железнодорожного пути. А "золотой костыль" в шпалу БАМа забил член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, выдающийся государственный и общественный деятель Гейдар Алиев. Это событие было не раз упомянуто на торжествах в честь его столетнего юбилея, которое широко отмечалось в этом году в Москве.

"Будучи первым заместителем министра Совета министров СССР, Гейдар Алиевич наряду со многими отраслями экономики курировал транспорт. Наверное, сложно будет перечислить его заслуги на этом посту, но одним из самых главных проектов, которые реализовал Гейдар Алиевич, конечно же, было строительство и завершение БАМ. Наряду с профессиональными качествами коллеги всегда отмечали его личные качества, душевность, трудолюбие, настойчивость, четкое и заботливое отношение к коллегам и рабочим. Именно эти качества, как отмечают его современники, позволили ему завершить строительство БАМ", - отметил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Проект будущего

Байкало-Амурская магистраль являлась грандиозным проектом своего времени. Ее строительство, начавшееся в 1974 году, планировалось завершить к середине 1980-х. Этот проект должен был включать 3150 километров железных дорог, тысячи мостов, станций, новые города и поселки.

4 марта 1983 года на заседании комиссии Совета Министров СССР по строительству БАМа под председательством Гейдара Алиева были обсуждены наиболее актуальные вопросы ее возведения. Благодаря усилиям и решимости Гейдара Алиева Байкало-Амурская магистраль была введена в эксплуатацию в 1984 году.

Правда, не все в процессе строительства проходило гладко. С большими проблемами рабочие столкнулись при прокладке Северомуйского тоннеля. Когда Гейдар Алиев прибыл на место строительства, ему рассказали о возникших сложностях – тяжелых грунтах, подземных водах и газовых выбросах. Ознакомившись с ситуацией, он вместе с инженерами и рабочими принял на месте решение о возведении двух дополнительных петлевых тоннелей. Этот инфраструктурный объект до сих пор считается одним из самых сложных в мире.

Выполнение поставленных задач и соблюдение всех договоренностей Гейдар Алиев проверял лично. В июне 1984 года куратор проекта приехал в регион, став первым представителем советской власти и членом Политбюро ЦК КПСС, посетившим БАМ и увидевшим вживую все возведенные и строящиеся объекты магистрали.

В ходе командировки Гейдар Алиев не только оценивал качество выполненных работ, но и уделял особое внимание условиям дальнейшего развития региона. Он общался со строителями и жителями новых поселков и городов, принимал объекты на разных стадиях сдачи.

Таким образом, строительство БАМа решило три основные задачи. Первое - военно-стратегическое значение магистрали заключалось в создании дублера Транссиба, расположенного на относительно большом расстоянии от южной государственной границы. Транспортный фактор состоял в увеличении пропускной и провозной способности магистрали в широтном направлении на востоке страны. Третья задача - общеэкономическая: нужна была "пионерная" железная дорога для освоения новых сырьевых провинций на востоке России.

К январю 1983 года по Байкало- Амурской железной дороге было перевезено 43,4 млн тонн народнохозяйственных грузов и 5 млн пассажиров. С первых лет БАМ по перевозкам угля и леса вошла в разряд дорог общесоюзного значения. Несмотря на трудности роста, дорога выполнила за XI пятилетку все плановые показатели. Сверх плана было перевезено 11 млн тонн грузов.

С вводом в постоянную эксплуатацию Байкало-Амурской железнодорожной магистрали страна получила второй, более короткий выход к Тихому океану, доступ к богатейшим природным запасам обширных районов Сибири и Дальнего Востока, уникальным месторождениям каменного угля, железной и медной руды, апатитов, асбеста и других полезных ископаемых.

Открытие регулярного движения по всей магистрали позволило переключить на нее все возрастающий объем грузовых и пассажирских перевозок, разгрузить, таким образом, работающую с крайним напряжением Транссибирскую магистраль.

Вклад Азербайджана

Азербайджанские проектировщики и строители подарили БАМу два прекрасных по архитектуре и благоустройству поселка, вокзальные комплексы. Причем участие азербайджанцев в создании необходимой инфраструктуры БАМа не ограничивалось возведением только производственных и социальных объектов, а также жилья силами командированных сюда строительных бригад, а охватывало весь комплекс дел - от разработки генплана и его непосредственного воплощения в жизнь до обеспечения строительства всеми необходимыми средствами и материалами. Так что вклад Азербайджана в то, что в России сегодня есть такая красивая и современная станция Ангоя с одноименным благоустроенным поселком, где есть все необходимое для нормальной жизни людей, главным образом - железнодорожников, прямой и непосредственный.

Как это было

Азербайджанским рабочим достался один из самых сложных участков БАМа – 209 километров вечной мерзлоты. Первая бригада азербайджанских строителей прибыла сюда в начале 1975 года.

Железнодорожную станцию Улькан и прилегающий к ней одноименный поселок на 210-м километре БАМа возвели азербайджанцы на два месяца раньше запланированного срока. Все работы осуществлялись под непосредственным контролем Гейдара Алиева.

По его указанию в отделке здания станции Улькан СМУ "АзБАМстрой" использовало азербайджанские орнаменты. Здесь везде явно прослеживается национальный колорит.

Однако Улькан – не единственная станция, построенная азербайджанскими рабочими. Когда эта стройка была окончена, они не остановились и по собственной инициативе возвели поселок Ангоя и одноименную станцию.

18 июля 2008 года здесь, на 1181-м километре магистрали состоялась торжественная церемония по случаю присвоения имени Гейдара Алиева вокзалу на станции Ангоя Восточно-Сибирской железной дороги. Присвоение имени Гейдара Алиева вокзалу на одной из самых крупных станций Байкало-Амурской магистрали, это не только дань уважения ему, но и всем строителям магистрали. Сейчас БАМ обретает новую жизнь, и это лучшим образом скажется на развитии всего региона.

Спустя 40 лет азербайджанские строители вновь отправились на Дальний Восток, чтобы в сотрудничестве с российскими коллегами внести вклад в модернизацию и развитие магистрали. В рамках проекта модернизации Байкало-Амурской магистрали в 2022 году азербайджанская строительная компания Rail Trans Service (RTS) заключила контракт с "Бамстроймеханизация", входящей в состав группы компаний "1520". Специалисты RTS принимают участие в строительно-монтажных работах на станциях Уктур, Аксака и Кенай с прилегающими перегонами.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что современное поколение назвало бы Гейдара Алиева антикризисным менеджером, человеком, способным с минимальными потерями решать самые сложные задачи.

Однако для бамовцев Гейдар Алиев был человеком, смогшим довести стройку до конца и поставить точку в этом в виде "золотого костыля".

Статья подготовлена в рамках конкурса, проводимого ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Совета по прессе Азербайджана, по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева