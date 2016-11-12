Золото резко подешевело

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Унция золота на товарных биржах вчера, 11 ноября, подешевела на 39 долларов или 3,1% и торговалась по 1 227 долларов.

Аналитическая группа Report отмечает, что причиной стали изменения настроений на финансовых рынках после победы Дональда Трампа. Так, до выборов инвесторы планировали вывести средства из рисковых активов в случае победы Трампа и вкладываться в золото. Однако смягчение риторики представителя республиканцев в отношении экономической политики после его избрания президентом изменило мнение инвесторов.

Вероятность повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после выборов достигала 74% из-за высоких шансов на победу Хиллари Клинтон. После победы Трампа она упала ниже 50%, сейчас же вновь возросла до 84%. Сложившаяся ситуация привела к резкому удешевлению золота. Финансовые рынки уверены в повышении учетной ставки на декабрьском заседании ФРС. Один из членов ФРС Стенли Фишер вчера также заявил о росте вероятности повышения ставки в декабре.

Аналитическая группа Report подтверждает ранее сделанный прогноз о снижении цен на золота сначала до 1 190, затем до 1 050 долларов за унцию: "В долгосрочной же перспективе унция золота может подешеветь до 740 долларов".