Зимняя Олимпиада на полуострове - корейский народ сплотился, Россия осталась в стороне - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Пхёнчхане состоялось открытие XXIII Зимних Олимпийских игр. Первая "Белая олимпиада" прошла в 1924 году во французском городе Шамони. 293 спортсмена из 16 стран мира боролись тогда за медали. До сих пор были проведены 22 Зимние Олимпийские игры.

В состав азербайджанской делегации вошли 11 человек, в том числе вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, заместитель генсека Азер Алиев, заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, завотделом спорта министерства Фарид Мансуров, президент Федерации горнолыжного спорта Азербайджана Рауф Халилов. На церемонии открытия функцию знаменосца выполнил единственный представитель Азербайджана Патрик Брахнер.

На прежних Зимних Олимпиадах любой член делегации имел право нести флаг, однако в этом году МОК поставил жесткое условие – флаг страны должен нести только спортсмен. Именно поэтому столь ответственная миссия выпала на долю австрийского легионера. Он представит нашу страну в слаломе и гигантском слаломе. П.Брахнер родился в Австрии. Он представляет Азербайджана на второй олимпиаде. Патрик Брахнер был участником Сочинской Олимпиады 2014 года. Тогда наш слаломист, занявший 53-е место, так и не смог прийти к финишу.

В целом, в этой Олимпиаде силами померится рекордное число спортсменов – 2902 спортсмена из 92 стран. Они будут бороться за 102 комлекта медалей в 7 видах спорта и 15 направлениях. В самом большом составе прибыла американская делегация, представленная 242 спортсменами. На втором месте канадцы (226 человек), на третьем месте Швейцария – 169 спортсменов. Команда Кореи представлена 122 спортсменами. Российская команда, ранее выделявшаяся большим составом на Зимних олимпиадах, из-за допингового скандала осталась в стороне от XXIII Зимних Олимпийских игр. В Пхёнчхане команда России представлена не будет, не прозвучит ее гимн, не будет поднят флаг этой страны. Однако 168 российских спортсменов выступят на этой Олимпиаде под флагом Международного олимпийского комитета. 6 стран будут дебютировать в Зимних Олимпийских играх – Косово, Эквадор, Нигерия, Эритрея, Малайзия и Сингапур. Официальными талисманами Игр являются белый тигр Сухоранг и черный медведь Пандаби. Закрытие XXIII Зимних Олимпийских игр состоится 25 февраля.

Доселе Олимпиады ненадолго оседали в памяти, однако нынешняя Олимпиада в Пхёнчхане достойна попасть в историю. Она примечательна несколькими событиями. Это грандиозное спортивное событие может снизить напряженность на Корейском полуострове. Не желающие примирения Северной и Южной Кореи уже проявили себя, это событие, сплотившее единый народ двух государств, доказало, что спорт имеет отношение к политике, внушив веру в мир на полуострове, сплочение двух стран, становление полуострова единым. Вспомним события, предшествовавшие Олимпиаде. На церемонии открытия Зимних Олимпийских игр спортсмены Южной Кореи и КНДР выступили под единым флагом. Согласно договоренности, в состав делегации КНДР на Олимпиаде в Пхёнчхане вошли чиновники, 30 таэквондистов и 230 болельщиков.

Сообщается, что на Паралимпийских играх КНДР будет в целом представлен делегацией из 150 человек, в числе которых и спортсмены. Еще одна договоренность касается совместных тренировок лыжников двух стран. Стороны также договорились о выступлении спортсменок двух стран в составе одной команды. Напомним, что в последний раз спортсмены Южной Кореи и КНДР вышли под одним флагом на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Турине. Это было в 2006 году. Младшая сестра лидера Северной Кореи, 28-летняя Ким Йе Чжон приняла участие на открытии Зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Она стала второй женщиной-чиновницей, посетившей Южную Корею. Впервые Южную Корею посетила ее тетя – сестра Ким Чен Ира – Ким Гйон Хи. Ким Йе Чжон с 2017 года является членом политического бюро северокорейской Трудовой партии.

Она занимает важный государственный пост в Северной Корее. Ее имя упоминается в списке лиц, в отношении которых США введены санкции. В Северной Корее ее считают одной из персон, наиболее попирающих права человека. 10 февраля она, наряду с другими гостями из Северной Кореи, отобедает с южнокорейским лидером Мун Чже Ином. Ожидается приглашение президента Южной Кореи в Северную Корею. 90-летний спикер парламента Северной Кореи – Ким Йон Нам в сопровеждении делегации из 22 человек прибыл в Южную Корею для участия в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр. На торжественном приеме гости из Северной Кореи, в том числе официальные лица этой страны, пересекутся с вице-президентом США Майком Пенсом. Запланирована и официальная встреча представителя Белого дома с государственными деятелями КНДР.

Уместно будет отметить, что США намерены ввести новые санкции против Северной Кореи. Эта тема была затронута в ходе совместной пресс-конференции президента Южной Кореи и вице-президента США. Южнокорейский лидер выразил поддержку новым санкций США в отношении северного соседа.

Напомним, что 8 февраля в Северной Корее состоялся парад, приуроченный к 70-летию армии. На военном параде, где были продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты "Хвасон-15", присутствовал президент страны Ким Чен Ын. Эти ракеты могут поразить и цели на территории США. Майк Пенс заявил, что этот парад стал очередным провокационным выпадом Северной Кореи.

Одним из запомнившихся моментов этой олимпиады является неучастие России в соревнованиях. Международный олимпийский комитет запретил России участвовать в Зимних Олимпийских играх 2018 года. Российские атлеты могут принять участие в соревнованиях в индивидуальном порядке. Накануне открытия олимпиады некоторые местные власти регионов России начали выдворять со своих территорий рабочих, являющихся гражданами Северной Кореи. Причиной их выдворения из России приводится резолюция Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Каждый год Россия предоставляет визы 12-15 тыс. граждан Северной Кореи, из которых 90 процентов - это краткосрочные рабочие визы. В России в основном в сфере строительства, сельском хозяйстве, рыбной промышленности задействованы 35 тыс. северокорейцев. Они получают 40-50 процентов заработной платы. Остальная часть зарплаты перечисляется на счет властей Северной Кореи. На эти средства рабочие содержат семьи, состоящие из 13 членов.

Отметим, что Совет Безопасности ООН ввел в отношении КНДР самый жесткий режим санкций XXI века. Один из пунктов этой резолюции был связан с невыдачей рабочих виз гражданам этой страны. В октябре 2017 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении мероприятий, вытекающих из резолюции. Исполнение данного распоряжения спустя 4 месяца может считаться своеобразным протестом Москвы Пхеньяну и мероприятию. Сообщается об очень важных неофициальных встречах в Южной Корее официальных лиц Северной Кореи. Можно предположить, что на этих встречах были выдвинуты условия сближения официального Пхеньяна с Западом. Такое положение дел не могло не побеспокоить Москву. Поскольку это означает приближение в ближайшей перспективе США и военного блока, в котором страна представлена, к восточным границам России. На самом деле, этим шагом Россия применяет санкции против властей Северной Кореи. Потому что резолюции Совета Безопасности ООН, как правило, используются в качестве инструмента давления, когда это выгодно ведущим державам. Например, существуют 4 резолюции Совета Безопасности ООН в связи с Нагорным Карабахом. Но ни одна из них до сих пор не выполнена. И Россия не оказывает давление на агрессора Армению, не соблюдающую резолюции высшей мировой организации.

Таким образом, проводимые на Корейском полуострове состязания могут привести к сближению и как минимум материально-духовному единению этноса, ставшего причиной международного конфликта и напряженности. Это также может дать толчок устранению возникших после Второй Мировой войны и нерешенных конфликтов. Кроме того, эти соревнования создали условия для выявления невидимых сторон, связанных с двумя айсбергами на полуострове.

Добрые намерения этноса, расколовшегося по причине противоречий между двумя международными силами, столкновения и обеспечения их интересов, стали заметны как в преддверие олимпиады, так и на последующих встречах. Еще раз подтвердилось, что северяне и южане не хотят конфликта. Однако, очень жаль, что это возникает не по их желанию. Безусловно, жители расколотой Кореи знают это со дня раскола. Можно предположить, что Зимние Олимпийские игры принесут Корейскому полуострову тепло и перемирие. Видимо, олимпиада выполнит свою миссию в Корейском вопросе.