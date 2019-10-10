Избавление Кочаряна от "суицида" - анамнез в качестве подарка Пашиняна Кремлю - КОММЕНТАРИЙ

Экс-президент Армении Роберт Кочарян стал своего рода козырной картой в руках нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна и эдаким насосом, подкачивающим его имидж. Поэтому вердикт суда по делу Кочаряна никак не прозвучит. Кому же охота вот так запросто лишиться главного козыря в политической игре. В особенности, когда на карту поставлены отношения с Россией. Поэтому Кочарян все еще под арестом. Чтобы набить себе цену и повыгоднее обменять Кочаряна, Никол Пашинян продлевает срок его ареста. Между тем, адвокаты Кочаряна бьют тревогу по поводу состояния здоровья своего подопечного.

Действительно ли Кочарян находится в тяжелом состоянии? Сможет ли экс-президент вступить в политическую схватку? Повлияет ли его освобождение на поток инвестиций в Армению?

После вступления Никола Пашиняна в должность премьера, было возобновлено уголовное дело по мартовским событиям 2008 года. 26 июля 2018 года Роберт Кочарян был арестован. Напомним, что в феврале 2008 года в Армении состоялись президентские выборы. Центральная избирательная комиссия объявила победителем президентской гонки Сержа Саргсяна, набравшего 52,8% голосов избирателей. Другой кандидат - первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что результаты выборов были подтасованы. В знак протеста против итогов президентских выборов 1-2 марта по Армении прокатилась волна протеста. Власти разогнали митингующих, применив силу. В результате пожара погибли 10 человек, ранения получили 230 человек. Виновники тех событий до сих пор не привлечены к ответственности.

Экс-президент Роберт Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, экс-генсек ОДКБ генерал Юрий Хачатуров и бывший вице-премьер Армен Геворкян обвиняются в попытке свержения конституционного строя в стране, получении взяток и легализации средств, полученных незаконным путем. Роберту Кочаряну грозит 15 лет тюремного заключения. Экс-президент находится под арестом уже около 15 месяцев. За это время Кочарян один раз был выпущен под залог. Судья, вынесший решение об освобождении Кочаряна под залог, уволен и в отношении него возбуждено уголовное дело. Конституционный суд счел выдвинутые против Кочаряна обвинения необоснованными, после чего парламентская фракция блока "Мой шаг" инициировала процесс по лишению Грайра Товмасяна полномочий председателя Конституционного суда. Причиной тому указываются должностные упущения и превышение полномочий. Чтобы добиться освобождения Кочаряна адвокаты экс-президента пускают в ход различные аргументы, но чаще всего указываются проблемы со здоровьем.

9 октября распространились сведения о перенесенной Кочаряном операции. Сообщается, что он трижды за этот срок проходил медицинское обследование (30 сентября, 4 и 8 октября). Врачи заявили о нормальном послеоперационном состоянии Кочаряна, но какие именно проблемы со здоровьем испытывает экс-президент Армении, так и не указали. Руководитель офиса бывшего президента Виктор Согомонян сообщил, что экс-президенту Армении предстоит очередное небольшое хирургическое вмешательство. Между тем, сын Роберта Кочаряна - Левон заявил 7 октября, что его отец не испытывает особых проблем со здоровьем.

Раздувание адвокатами вопроса о состоянии здоровья Кочаряна наводит на ряд предположений. По словам адвокатов, Кочарян находится в крайне тяжелом состоянии и содержание его под стражей еще более усугубит ситуацию. Цель всей этой шумихи очевидна - добиться освобождения Кочаряна под залог. После операции экс-президент Армении некоторое время будет находиться в палате. После этого возможно изменение меры пресечения в отношении него. Отметим, что широко муссируемая ныне история с "операцией Кочаряна" может оказаться операцией иного рода. Не случайно, все эти разговоры возникли после визита в Армению президента России Владимира Путина. Отметим, что Путин пригласил Пашиняна в Москву и весьма вероятно, что армянский премьер прихватит и папочку с досье и анамнезом Кочаряна. Отчитаться, так сказать.

Весьма примечательно заявление сына Роберта Кочаряна - Левона об отсутствии проблем в состоянии здоровья отца. Очевидно, семья Кочаряна опасается возникновения проблем с его здоровьем в месте его содержания. Иными словами, тяжелое состояние его здоровья может привести к тому, что его жизнь вдруг "случайно" оборвется в тюрьме. Чтобы не сказали, мол, был болен и умер в тюрьме, сын Кочаряна поспешил заявить, что у его отца нет проблем со здоровьем.

Беспокойство семьи Кочаряна вполне обоснованно. В 2008 году в своем доме был найден мертвым с огнестрельной раной головы бывший начальник Полиции Армении (экс-министр внутренних дел) Айк Арутюнян. По официальной версии, он покончил с собой. В ходе осмотра места происшествия было найдено огнестрельное оружие и гильза. Г.Арутюнян занимал высокие посты в период президентства Кочаряна. В 1999-2003 годах он был министром внутренних дел, в 2003-2008 годах - начальником полиции, в 2010-2014 годах - начальником службы исполнения наказаний министерства юстиции Армении. Он проходил свидетелем по мартовским событиям 2008 года. А значит, устранен один из основных свидетелей Кочаряна. Весьма вероятно, что уберут и самого Кочаряна. Потому его сын и поспешил заявить, что у отца нет проблем со здоровьем.

Проводятся акции с требованиями освободить Кочаряна. Сам Кочарян выразил готовность схлестнуться с нынешними властями Армении. Стоит отметить, что экс-президент никак не сформирует свои оппозиционные силы. Еще летом была распространена информация о том, что осенью в Армении появится новый политический блок, который объединит 20 партий. Ожидается, что в новый политический блок войдут известные в Армении политические деятели, ряд общественных организаций и представителей общественности. Сам Роберт Кочарян в одном из интервью заявил, что вопрос власти в стране будет решен на внеочередных выборах. Операция Кочаряна несколько замедлила запланированные акции.

Неопределенность наносит ущерб и экономике Армении. Основным вопросом для армянских властей остается привлечение инвестиций в страну. Никол Пашинян уже раскритиковал постпредство Армении в ЕС, посольства в России, США и Китае за неспособность привлечь средства в страну. "Если эти гиганты не проявили интерес к инвестированию в экономику Армении, зачем тогда нужны вы?", - возмутился Пашинян.

Таким образом, продление срока ареста Кочаряна уже не на руку Пашиняну. Это обстоятельство портит отношения с Россией и мешает притоку российских инвестиций в Армению. Таким образом, состояние здоровья Кочаряна может стать поводом к его освобождению под залог. Такой вариант теперь подходит Пашиняну, стремительно теряющему остатки своего авторитета. Освободив Кочаряна, Пашинян также сможет трубить во все концы о "гуманности" армянского правосудия. Предположительно, 15-летний срок ареста Кочаряна будет снят с повестки по состоянию его здоровья. В ходе своего визита в Россию Пашинян, по видимости, повезет в Кремль не только досье Кочаряна, но и его анамнез.