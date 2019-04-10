Жена Пашиняна и ее "призывы" к миру или зачем сын Ашот служит в оккупированном Карабахе? - КОММЕНТАРИЙ

Любой оккупации рано или поздно приходит конец. Этот процесс запускается уже с момента осознания чуждости захваченного и бессмысленности гибели своих солдат на чужой земле. Даже крупнейшие мировые империи покидали чужие пределы…

Давайте, конкретизируем нашу мысль. Более 27 лет Армения удерживает в оккупации Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и прилегающие к нему районы. Юные, едва начавшие жить, армянские солдаты становятся жертвами алчности властей своей страны. Удержание в оккупации азербайджанских земель обходится Армении дорогой ценой. Причем во всех смыслах этого слова. Пустившись по миру с протянутой рукой, бессовестное армянское руководство лебезит и заискивает перед богатыми спонсорами, чтобы из года в год удерживать в оккупации азербайджанские земли. И это при том, что страна прозябает в нищете. Ей-богу, одержимость какая-то! Гибнут люди, льется кровь. Впрочем, армянам не привыкать. Ради собственной наживы ненасытные армянские власти поступятся и судьбами своих граждан.

Традиции сбора милостыни, заложенные предшественниками, продолжает нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян. Как известно, они отправились в США в надежде собрать денег, якобы, для помощи онкобольным детям. Если бы в дело не были замешаны армяне, это, безусловно, благородный порыв. Однако у всех на слуху махинации фонда "Аястан", а нечистоплотность армян и их коварство давно стали притчей во языцех. Играя чувствами людей и мотивами, способными растрогать даже самое черствое сердце, собирают они средства в угоду своих алчных замыслов. Впрочем, армянская община Бостона уже передала в благотворительный фонд Анны Акопян 150 тысяч долларов. По словам супруги армянского премьера, она все до копейки потратит на лечение онкологических больных армянских детей.

Логически напрашивается вопрос: Как же Армения, не способная собственными силами вылечить своих детей от страшного недуга, удерживает в оккупации азербайджанские земли?! Вполне вероятно, что на средства той самой пресловутой благотворительности. О туманности этого процесса судачат даже армянские СМИ. Сомнительны и источники так называемой благотворительности. Нет никаких гарантий, что это не отмывание денег. В отсутствии контроля и отчетности возможно и не такое. Кто поручится за искренность намерений Анны Акопян, кто станет гарантом ее совести и кто клятвенно заверит, что деньги на благотворительность не вкладываются в оккупированный Карабах?! Все эти призывы к миру и благие намерения шиты белыми нитками и ни что иное, как очередной обман миролюбивой международной общественности. Очевидно, армяне вновь хотят одурачить весь мир, только иллюзии об их добропорядочности давно рассеялись.

Недавно супруга армянского премьера дала интервью армянской редакции "Радио Свобода", в котором выразила обеспокоенность бессмысленной гибелью армянских солдат в Карабахе. Однако ее сын Ашот Пашинян служит в оккупированном Нагорном Карабахе. Выходит, ее сын тоже может умереть зазря. Какая необходимость посылать сына на оккупированные земли и где вообще логика в словах его матери?! Провожая сына в армию, Никол Пашинян заявил, что не хочет его погибели в Карабахе. Тогда зачем удерживать в оккупации чужие земли и обрекать детей на печальную участь?!

Нелепость слов Пашиняна и его супруги очевидна. С одной стороны, они во что бы то ни стало хотят удержать захваченное и не скрывают намерений оттяпать еще что-нибудь, а с другой не хотят гибели солдат на фронте. Но на двух стульях, как известно, не усидеть, и война — это не фунт изюма. А причина этой войны ясна как божий день – армяне покусились на чужое. Эта земля не их, они чужаки на ней. Пора уже понять это. Война сеет смерть. Мать, не желающая войны и призывающая к миру, не отправит сына погибать на чужой земле. Слова Анны Акопян о том, что "тысячи армянских солдат бессмысленно теряют жизни в Карабахе" очередная ложь, продиктованная желанием выбить слезу и одурачить весь мир.

Наглядным примером неискренности армянского руководства являются последние заявления министра обороны Армении Давида Тонояна, открыто выступившего с очередными территориальными притязаниями к Азербайджану. Под маской миролюбия тут же открывается чудовищная личина армян, алчущих крови и посягающих на чужое. Пока оккупанта не назовут по имени, справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта невозможно.

В этой связи примечательны недавние заявления армянского премьера, отметившего неэффективность переговорного процесса: "Я начал переговоры не с точки отсчета Сержа Саргсяна, а со своей собственной. Это очень важный нюанс. Пока карабахский вопрос не урегулирован, переговоры не эффективны".

И напоследок хотелось бы напомнить прописную истину – решение карабахского конфликта начнется с того момента, как армянские войска покинут оккупированные территории. Хоть мировое сообщество открыто не признает Армению оккупантом, но факт оккупации признан, и никем, кроме Армении, не оспаривается территориальная целостность Азербайджана. Тогда что потеряли армянские войска на территории другого государства?! Очевидно, что армянам, вопреки их псевдопризывам к миру, не выгодно решение карабахского конфликта. Кто же тогда будет выть на весь мир о многострадальности и под каким лейтмотивом будет стоять на паперти с протянутой рукой? Прежде, чем призывать к миру, Анне Акопян следовало бы для начала не отправлять сына служить на оккупированные земли. Ашот и другие должны служить в пределах своих государственных границ.

Впрочем, все конфликты и войны рано или поздно иссякают, а вот запятнанную репутацию ничем не исправишь, как ни старайся…