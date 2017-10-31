Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс - Азербайджан соединяет Европу и Азию - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Вчера в Азербайджане пережили исторический день международного значения, была сдана в эксплуатацию называемая "Железным Шелковым Путем" железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Причина нашего обращения к связанной с железной дорогой и представляющей международное и мировое значение теме связано с тем, что БТК также напоминает обновление пути, открытого в свое время тюркскими императорами для соединения Азии и Европы.

Известный в истории "Великий Шелковый Путь" считался караванной дорогой, ведущей в древние времена и средние века из Китая в страны Средней и Передней Азии. Исторические торговые маршруты достигали Европы, пролегая через Китай, Японию, Индию, Монголию, Иран, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и другие страны.

Этот путь был открыт во II веке до н.э. и расстилался от Сиана, проходя по Ланджоу, до Дунхуанаджая. А отсюда разделялся на две части: северная дорога простиралась от Турфан до Памира, оттуда в Фаргану и до казахстанских степей. Южная дорога простиралась вдоль озера Лобнор, по южной части пустыни Такло-Мекан, пролегая через Яркенд и Памир (по южной части) и доходя до Бактирии, а оттуда в Парфию, Индию и на Ближний Восток.

Говорят, что в свое время путь был открыт Александром Македонским. Затем Чингисхану и Атилле удалось создать мост между Европой и Азией и сблизить два неотъемлемых континента.

Хотя железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является частью этого маршрута, считается, что это станет альтернативным, надежным маршрутом, который соединит два континента.

Отметим, что на прошедшей в Баку церемонии открытия данной линии присутствовали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, а также официальные представители трех стран, сотрудники транспортного сектора.

Напомним, что предварительные переговоры по проекту железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс были начаты еще 26-29 июля 1993 года в Анкаре на заседании созданной между Турцией и Грузией Смешанной транспортной комиссии. 20-21 июля 2002 года в Стамбуле министры транспорта двух стран подписали соответствующий протокол.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время своего официального визита в Грузию 14 июня 2004 года на проведенной вместе с президентом Грузии Михаилом Саакашвили пресс-конференции выразил свою поддержку проекту строительства железной дороги и готовность Азербайджана принять участие в этом проекте. 25 мая 2005 года на церемонии открытия азербайджанской части основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан им. Гейдара Алиева президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, бывший президент Грузинской Республики Михаил Саакашвили и экс-президент Турецкой Республики Ахмет Недждет Сезер подписали декларацию о проекте железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Наконец, 7 февраля 2007 года в ходе рабочего визита в Грузию главы Азербайджанского государства было подписано соглашение в связи с началом строительства железнодорожной линии БТК. В продолжение этого в том же году, 21 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях в связи с реализацией нового железнодорожного проекта. 21 ноября на станции Марабда началось строительство грузинского участка железной дороги, а 24 июля 2008 года в турецком городе Карс началось строительство турецкого участка железной дороги.

Азербайджан также взял на себя финансирование строительства проходящего через территорию Грузии участка проекта. С этой целью соседней стране был выдан кредит на 220 млн долларов США сроком на 25 лет с 1% годовых.

Общая протяженность железной дороги составляет около 840 км, из которых 500 км проходит по территории Азербайджана, 260 км - Грузии, 80 км - Турции. На участке грузино-турецкой границы построен туннель протяженностью 5 км.

В первые годы по этому маршруту планируется перевозка 5-7 млн тонн грузов, постепенно эта цифра будет доведена до 50 млн тонн. Сообщается, что доходы Азербайджана от транзита составят 50 млн долларов в год. Что касается пассажирских перевозок, говорится, что в первые годы на железнодорожной линии будет перевезен 1 млн человек в год.

Кстати, для пассажирских поездов, которые будут следовать по ж/д маршруту БТК, Азербайджан заказал у швейцарской компании Stadler 30 вагонов спального типа. Вагоны производятся в 4 категориях: "стандарт", "комфорт", "бизнес" и "ресторан".

Победителем тендера по строительству турецкого участка проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс протяженностью 76 км стала турецкая компания "Özgün Yapı Çeliklər". В тендере приняли участие 14 местных и зарубежных компаний. Предложение этой компании составило 250 млн долларов.

БТК в качестве альтернативного транспортного проекта является экономически выгодным маршрутом не только для государств-участников проекта, но также может обеспечить интересы государств за пределами региона.

Этот проект еще и является проектом гарантии безопасности. С экономической точки зрения, может стать толчком для развития государств региона.

Естественно, не мало тех, кто выступал против данного проекта. По крайней мере нашлись те, кто называл этот путь мифом. Но, наконец, благодаря усилиям трех стран реализовался проект БТК. В перспективе соседние Иран и Россия могут воспользоваться этой возможностью.

"Железный Шелковый Путь" может повторить Исторический Шелковый путь. Предполагается, что в будущем Япония и Китай воспользуются возможностями этой линии. Этот путь считается линией, которая не будет обслуживать политические амбиции. Поэтому он станет самой полезной, безопасной и альтернативной дорогой.