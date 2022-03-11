Ждет ли Азербайджан дефицит подсолнечного масла?

Украина вынуждена была приостановить переработку и экспорт подсолнечного масла в связи с началом военных действий России против Украины с 24 февраля. Это значительно влияет на предложение в странах ЕС, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в других страна

Украина вынуждена была приостановить переработку и экспорт подсолнечного масла в связи с началом военных действий России против Украины с 24 февраля. Это значительно влияет на предложение в странах ЕС, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в других странах. На мировом рынке в настоящее время наблюдается дефицит подсолнечного масла. Украина является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла. 60% подсолнечного масла, используемого в мире, производится в Черноморском регионе. Второе место после Украины занимает Россия. В отличие от пшеницы, подсолнечное масло из Азово-Черноморского бассейна активно потребляет не только Китай и Индия, но и Европа.

В октябре-декабре прошлого года 86% подсолнечного масла, поставляемого в ЕС, пришлось на Украину. Речь идет о 1,52 млн тонн. Европейские переработчики получают 35-45% сырья для производства подсолнечного масла из Украины. В настоящее время в связи с военными действиями эта страна полностью прекратила экспорт подсолнечного масла. Неопределенность на рынке серьезно влияет на настроения производителей и вызывает ажиотаж среди населения. В Испании, которая удовлетворяет 60% своей потребности в подсолнечном масле за счет Украины, крупные сети супермаркетов уже ввели ограничения на продажу этого продукта. В сутки на руки продается не более 5 литров подсолнечного масла. В Германии, которая покрывает 94% своей потребности в подсолнечном масле за счет импорта, прилавки быстро опустошаются. Страны Европейского союза могут столкнуться с дефицитом подсолнечного масла через 4-6 недель. В краткосрочной перспективе найти альтернативы практически невозможно. В качестве выхода из ситуации даже ограниченное количество подсолнечного масла, предназначенного для биодизеля, отправляется обратно на продовольственный рынок.

Аналогичная ситуация существует практически во всем мире. В Турции более половины потребляемого страной подсолнечного масла (55%) приходится на долю России, 15% - Украины. Такая зависимость вызвала ажиотаж среди населения. За сутки подсолнечное масло подорожало в 2 раза. Его цена за тонну колеблется от 1,4 тыс. до 2 тыс. долларов США. В стране остался 4-недельный запас. Ввоз новых партий в страну невозможен. В настоящее время в Азовском море 16 турецких контейнеровозов, в том числе с подсолнечным маслом, не могут вернуться из-за ситуации с безопасностью. Для удовлетворения внутреннего спроса правительство запретило экспорт подсолнечного масла. Кроме того, будут предоставлены гранты производителям подсолнечника. Россия отправит в Турцию 30 судов, наполненных подсолнечным маслом и пшеницей. Об этом договорились президенты двух стран в ходе телефонного разговора.

Фактически, война, развязанная Россией против Украины, является одним из факторов, которые вызвали дефицит подсолнечного масла. Заменить подсолнечное масло на рапсовое, соевое, пальмовое и кукурузное сегодня тоже проблематично. Потому что на мировом рынке их предложение тоже ограничено. Индонезия, один из основных производителей пальмового масла, еще больше ограничила его экспорт. Цель состоит в том, чтобы предотвратить рост цен на подсолнечное масло за счет увеличения внутренних поставок. В результате в этом году экспорт пальмового масла из Индонезии сократится на 11,5%. Снижение предложения также оказывает давление на цены. В 2022 году мировые цены на пальмовое масло выросли более чем на 50%.

Азербайджан, наряду с экспортом пшеницы, зависит и от экспорта подсолнечного масла. В прошлом году Азербайджан импортировал 53 362 тонны подсолнечного масла. Из них 98% приходится на долю России, остальное - Турции. На фоне санкций для России на первый план выходит продовольственная безопасность. В период с 26 февраля по 4 марта подсолнечное масло в России подорожало на 0,71%. С 1 марта экспортная пошлина была повышена до 260,1 доллара США за тонну (в феврале - 251,4 доллара США).

Экспорт зерна и сахара из России в страны Евразийского экономического союза будет запрещен до 31 августа. Этот шаг связан с внутренним ажиотажем и спросом. Не исключено, что аналогичный шаг будет предпринят и в отношении подсолнечного масла. Если это произойдет, Азербайджану придется искать альтернативные каналы. Одним из них может быть Аргентина. Учитывая, что Азербайджан уже импортирует кукурузное масло из этой страны, можно с уверенностью говорить о наличии необходимой логистики и для поставок подсолнечного масла.

Отметим, что в 2021 году Азербайджан закупил из 12 стран в общей сложности 20 тысяч 526 тонн кукурузного масла, из которых около 60% пришлось на долю Аргентины.