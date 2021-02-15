«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» - ключевой вопрос повестки дня

В Карабахском регионе уже началась разработка концепции «зеленой» зоны или зеленого пространства

Тема «зеленой энергетики» и развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) одна из самых модных в последние годы. Вроде бы все логично и оправдано и экологически (добыча нефти и газа при всех степенях предупредительности все же наносят немалый вред окружающей среде), и экономически (добыча, экспорт-импорт традиционного топлива обходится странам в немалую сумму). Однако с победой Джо Байден на выборах президента США, активно и даже агрессивно лоббирующего «зеленую» экономику, начало придавать вопросу политический окрас.

Грандиозные планы США и Европы

Одним из своих первых указов новый президент Джо Байден инициировал возвращение Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату. Известно, что в планах нового президента США строительство новых АЭС, развитие рынка электротранспорта. Более того, новое американское правительство собирается предоставлять госдотации покупателям электромобилей. Глобальная цель Байдена - добиться к 2035 году «нулевого выброса» в электроэнергетике, представленный им план стоимостью в 2 трлн долларов США включает в себя инвестиции в технологии улавливания и хранения углекислого газа, производство электромобилей и водородную энергетику.

Однако все эти планы негативно влияют на экономики нефтегазодобывающих государств, более того, эксперты опасаются, что они будут оказывать воздействие на ценовой рынок уже в краткосрочной перспективе. Хотя эксперты также указывают, что ужесточение регулирования сланцевой отрасли может в ближайшие годы стать дополнительным преимуществом для стран ОПЕК+ и Азербайджана в том числе – мы уже знаем, как негативно влияет на мировой рынок рост добычи сланцевой нефти в США. Байден же всерьез взялся за эту сферу, планируя ужесточить контроль за технологиями ее добычи.

Еще шире «зеленая экономика» популяризуется в Европе: по итогам 2020 года альтернативная энергетика в Европе впервые обогнала по генерации обычную, использующую ископаемое топливо. Об этом говорится в отчете британского аналитического центра Ember и немецкого Agora Energiewende. Более того, крупнейшая в истории ЕС коррекция экономического курса обозначена именно как «Зеленая сделка – 2050» (Green Deal). Это объемный документ, принятый 11 декабря 2019 года, в котором изложен путь ЕС к климатической нейтральности и радикальному снижению уровня загрязнений к 2050 году. Дорожная карта предполагает "озеленение" всех звеньев экономики - производства, сбыта, потребления. В планах - оптимизация использования ресурсов и сокращение отходов. Ожидается, что опыт достижения поставленных целей в ЕС будет стимулировать другие регионы и государства следовать этому примеру во благо следующих поколений, в том числе в рамках принятой в 2010 году программы ООН «Цели устойчивого развития» (ЦУР).

Другими словами, налицо тот факт, что экологическая безопасность стала на Западе ключевым вопросом политической повестки дня. Рост тревоги относительно последствий загрязнения окружающей среды и климатических изменений отражается на электоральной поддержке «зеленых» партий и их лидеров.

Без паники для нефтедобычи

Как показывают расчеты экспертов британского аналитического центра Carbon Tracker, к 2040 году энергетический переход, подразумевающий бурное развитие «зеленой» энергетики, лишит нефтедобывающие государства 13 трлн долларов США.

В этой связи понятны опасения стран, где доходы от экспорта нефти и газа доминируют в госбюджете относительно негативного влияния «зеленой» политики на экономическую стабильность. Однако эксперты призывают не драматизировать ситуацию.

Во-первых, то, что это произойдет в ближайшие годы, конечно, преувеличено. Как показала пандемия коронавируса, ситуация в мире, в экономике может поменяться в считанные дни. Карантинные ограничения существенно повлияли на топливный спрос, соответственно, на планы добывающих компаний и стран, а также и на темпы перехода на альтернативную энергию. С другой стороны, для многих стран проекты по ВИЭ требуют достаточно объемных инвестиций, а сейчас, в условиях глобального кризиса это проблематично. «Сейчас 85% мирового энергобаланса закрывают углеводороды. В развитой Европе - 75%. При этом в мире почти миллиард человек вообще не имеет доступа к электроэнергии, а 2,5 млрд готовят еду на открытом огне. В этой ситуации нам на полном серьезе говорят, что все человечество чуть ли не за 20 лет перейдет к энергии, которая пока остается очень дорогой», - считает глава Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов.

Да и потом то, что углеводородные ресурсы истощаются и с каждым годом открывать новые залежи все труднее – факт, и правительства многих стран, в том числе и Азербайджана, не только его принимают, но и постепенно готовятся к переходу к постнефтяной эпохе.

На политическом уровне Азербайджан поддерживает все важные начинания в мире, выражает готовность к двустороннему сотрудничеству и активно привлекает инвесторов. Так, совсем недавно в Баку находилась министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон, и "зеленая энергетика", решение проблем изменения климата были одним из главных вопросов обсуждений. Свою готовность финансово поддержать реализацию проектов в сфере ВИЭ в Азербайджане уже выражали практически все международные финансовые институты.

«Зеленая» зона в Карабахе

Судя по новым проектам в энергетическом секторе, и само правительство Азербайджана сегодня явно больше заинтересовано в развитии «зеленой» энергетики. Доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в Азербайджане сегодня превышает 8%, но Минэнерго страны намерено довести этот показатель до 30% к 2030 году. Цель вполне реализуемая с учетом того, что географическое положение Азербайджана создает благоприятные условия для развития сектора возобновляемой энергии. В стране активно идет работа в рамках комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 5 декабря 2019 года “О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии”. Недавно прошло ее 5-е заседание под руководством министра энергетики Пярвиза Шахбазова.

Первый аукцион, проведенный на строительство солнечных и ветряных электростанций в Абшеронском районе, выявил большой интерес к этой сфере со стороны иностранных компаний. Напомним, что год назад Министерство энергетики подписало контракты на реализацию пилотных проектов в области возобновляемых источников энергии с компаниями ACWA Power и Masdar. В рамках проекта будут построены солнечная электростанция мощностью 200 МВт (Masdar) и ветряная электростанция мощностью 240 МВт (ACWA Power).

И самое важное, именно на проекты «зеленой» энергетики делает ставку Азербайджан на освобожденных от армянской оккупации землях Карабаха. Более того, как неоднократно заявлял Президент Азербайджана Ильхам Алиев, этот регион станет образцом для всего мира как «зеленая» энергетическая зона. «В то же время должны применяться самые современные технологии, экономически наиболее рациональные, энергосберегающие технологии и «зеленая» энергия - вода, ветер, солнце», - подчеркивал глава государства.

Уже в Карабахском регионе началась разработка концепции «зеленой» зоны или зеленого пространства, которая охватит использование возобновляемых источников энергии, энергетическую эффективность, экологически чистые технологии, в том числе применение транспортных средств и др. В этом направлении ведутся обсуждения с Международным агентством по возобновляемой энергии. По словам П.Шахбазова, по предварительным оценкам, на этих территориях имеется потенциал более 4 000 мегаватт солнечной, до 500 мегаватт ветряной энергии.

Так, на территории Кельбаджарского, Лачинского, Губадлинского, Зангиланского, Джабраильского, Физулинского районов отобрано 8 потенциальных территорий с высоким потенциалом солнечной энергии, а ветроэнергетика будет развиваться в Кельбаджарском и Лачинском районах. Более того, учитывая, что 25% местных водных ресурсов Азербайджана формируется в Карабахе, рассматриваются перспективы использования рек Тертер, Базарчай, Хякяри и их притоков для производства электроэнергии.

Словом, общемировой тренд перехода на «зеленую» экономику Азербайджан подхватил налету, и несмотря на пока продолжающуюся зависимость государственных доходов от нефтяного фактора, с удовольствием ориентирует будущую экономическую и энергетическую политику именно на «зеленый» свет.

Эксперт Гулу Нуриев