Зеленый свет на операцию в Сирии - Турция перед лицом новых испытаний - КОММЕНТАРИЙ

Турция вновь оказалась перед лицом больших испытаний. Либо ей придется стойко выносить угрозы своей территориальной целостности и безопасности, либо же необходимо выкорчевать причину этих угроз.

Опасность, отголоски которой проявляются ныне, зародилась в Европе еще 105 лет назад при тогдашней великой Османской империи. Правопреемницей могучей империи является Турция, признанная мировыми державами.

За последние 35 лет Турцию сотрясают угрозы, исходящие с востока, из Ирака и Сирии. Некогда созданная СССР в этих странах террористическая группировка РКК без конца атакует Турцию, проверяя ее на прочность и терпение. Ныне за РКК стоит Россия, а США защищают ветви этой группировки. При том, что США и Евросоюз признают РКК террористической организацией, но поступиться своим творением, как видно, тоже не могут.

18 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган категорично заявил, что если переговоры с США о создании буферной зоны в Сирии не принесут результата в течение двух недель, Турция прибегнет к своему методу решения вопроса. Это заявление прозвучало после трехсторонней встречи в Стамбуле с президентами России и Ирана, а значит, по всей вероятности, официальная Анкара получила карт-бланш от глав этих государств.

"Мы ожидаем большей поддержки от Европы в решении вопроса относительно восточной части Евфрата. События предстоящих месяцев станут судьбоносными в сирийском вопросе", - решительно заявил президент Турции.

6 октября после телефонного разговора между Эрдоганом и Трампом Турция получила своего рода одобрение на совершение операции по зачистке востока Евфрата от террористов. Таким образом, зажегся зеленый свет для Турции, но все же остались моменты, создающие головную боль Анкаре.

Вооруженные силы Турции совместно со Свободной сирийской армией уже провели две успешные операции в Сирии.

Первая антитеррористическая операция "Щит Евфрата" началась 24 августа 2016 года. Тогда турецкие силы специального назначения при поддержке авиации международной коалиции, возглавляемой США, провели успешные операции по зачистке от террористов ИГИЛ сирийского города Джераблус.

Вторая операция - "Оливковая ветвь" началась 20 января 2018 года. В ходе этой операции Африн был зачищен от террористических группировок ИГИЛ и РКК/YPG-PYD. В результате операции по зачистке восточного берега реки Евфрат планируется построить 30-километровую буферную зону вдоль сирийско–турецкой границы.

США и европейские союзники поддержали эту инициативу на словах, а на деле отказались участвовать в операции. По официальной информации, американские военные покинули территории вдоль сирийско-турецкой границы, север Сирии и восточное побережье Евфрата.

В официальном заявлении Белого Дома говорится: "В ходе давно запланированной Турцией операции турецкие войска продвинутся на север Сирии. США участвовать в этой операции не намерены". Согласно официальному заявлению, американских военных подразделений в зоне операции не будет. "Американские военные, одолевшие группировку ИГИЛ в Сирии, покидают эти земли", - подчеркивается в заявлении.

В документе говорится, что США намерены сдать задержанных членов ИГИЛ Франции, Германии и другим странам Евросоюза, гражданами которых эти террористы являются, однако союзники отказались от них: "США не намерены долгие годы содержать этих людей. Отныне США будут нести ответственность только за пойманных и обезвреженных за последние два года террористов ИГИЛ".

Таким образом, Турции предстоит бороться с террористами РКК/YPG-PYD в Сирии, Сирийскими демократическими силами, ИГИЛ, а подчас и с вооруженными силами Башара Асада. А значит, вывод американских войск отнюдь не упростил задачу Турции.

Как известно, ИГИЛ действует в Сирии с 24 июля 2014, YPG - с 2011 года, а РКК - аж с 1978 года.

Возникает ряд вопросов. Куда денется американское оружие и военная техника, переданные РКК/YPG-PYD? Поддержат ли антитеррористическую операцию США и союзники Турции в НАТО? Станут ли Россия и Иран использовать Асада против Турции? Хватит ли у Турции сил бороться по стольким фронтам? Что за игры с арестантами-игиловцами? Возможен ли союз между РКК и ИГИЛ?

10 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с делегацией во главе с министром торговли США Уилбуром Россом фактически обвинил Америку в вооружении террористов: "США поставили 50 тысяч фур, груженых оружием, террористам в Сирию. Против кого будет использовано это оружие? Разумеется, против Турции. Мы не можем принять такое...".

Еще в мае 2017 США заверили Турцию в том, что все оружие, переданное РКК/YPG-PYD, будет под строгим контролем и в случае его применения в иных местах, поставки тут же прекратятся. Было заявлено, что после операции в Ракке (сирийский город, объявленный ИГИЛ своей штаб-квартирой - прим.ред.) все переданное YPG оружие будет возвращено. США уверяли, что после освобождения города Ракка там не останется ни одного бойца YPG и обеспечивать безопасность будут сирийские арабы.

Однако до сих пор не последовало ни одного официального заявления о соблюдении вышеперечисленных условий. А значит, американское оружие до сих пор в руках РКК/YPG-PYD и Демократических сил Сирии, и уж наверняка будет пущено в ход против турецкой армии.

Фактически, Турция создала буферную зону в Сирии, где можно разместить сирийских беженцев, то есть обеспечить безопасность членов ЕС и НАТО. "Мы приютили около 5 миллионов иностранцев из различных уголков мира, в том числе 3,6 миллиона сирийских беженцев. Тем самым мы обеспечили безопасность всей Европы, в том числе наших союзников в НАТО. Но наша страна не сможет принять очередную волну беженцев", - заявил недавно президент Турции.

Между тем, покровители РКК в Сирии не дали никаких гарантий о том, что эти силы не будут противостоять Турции. Кроме того, не исключено, что эта группировка сплотится с ИГИЛ против Турции. Тем более, что такой опыт уже имеется. В прошлом году сообщалось, что террористы YPG-PYD освободили 400 членов ИГИЛ из сирийских тюрем. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил постоянный представитель России при этой организации Василий Небензя. Он отметил, что 120 террористов ИГИЛ вошли в ряды Сирийских демократических сил, состоящих, преимущественно, из вооруженных сил PYD-РКК.

Учитывая наличие подобного прецедента, не исключено, что РКК и ИГИЛ вновь сплотятся против Турции. Таким образом, союзники хоть и дали согласие на проведение Турцией антитеррористической операции, нет никаких гарантий, что Турция не получит нож в спину.

Турция отстаивает территориальную целостность Сирии, выступая против сил, могущих навредить ее государственности. Так что же США и страны Запада? Зря что ли они столько лет поддерживали РКК, чтобы так лихо отмахнуться от достигнутого? Разумеется, вывод американских войск из региона и отказ от участия инициированной Турцией очередной антитеррористической операции преследует одну цель - оставить Турцию один на один с угрозой. Можно предположить, что РКК/YPG-PYD отныне расширят антитурецкую деятельность, обвинив Турцию в нарушении прав человека в Сирии.

Так или иначе, Турцию ждет большое испытание: либо борьба за территориальную целостность и безопасность, либо принятие условий террористических сил, всячески поддерживаемых Западом и региональными странами. Как и 105 лет назад, во времена Первой мировой войны, Турция осталась один на один все с тем же врагом, но в ином обличье.

А враги, как и интересы, извечны.