​Заявления представителей ФРС привели к подорожанию доллара

Баку. 4 мая. REPORT. AZ/ Доллар вновь подорожал по отношению к евро на фоне вчерашних заявлений членов Федеральной резервной системы США (ФРС). Как передает Report, 3 мая председатель Федерального резервного банка Атланты Дэннис Локхарт отметил возможность роста учетной ставки в июне, в то же время, глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс заявил о поддержке решения ФРС о повышении ставки на июньском заседании, что привело к снижению курса евро с 1,1615 до 1,1477 доллара (-1,2%). Доллар укрепился по отношению к японской иене на 1,7% - до 105,7 JPY/USD. На данный момент курсы равны соответственно 1,1495 USD/EUR и 106,95 JPY/USD.

Заявления членов ФРС говорят о том, что Федрезерв намерен повысить ставку в целях поддержания экономики США при условии улучшения показателей экономической атктивности. С другой стороны, по мнению многих экономистов, ФРС повысит ставку не ранее сентября 2016 года.

Аналитическая группа Report считает, что положительные данные по занятости за апрель (исключая сельскохозяйственный сектор) приведут к укреплению доллара. Отметим, что данный показатель является одним из основных экономических параметров. Если же эти цифры будут ниже ожидаемого прогноза, то есть 196 тыс. человек, доллар ослабеет до 1,17 USD/EUR.