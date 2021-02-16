Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность

Карабах всем миром, равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана

Сокрушительная победа, одержанная Азербайджаном в 44-дневной войне, несомненно, станет предметом скрупулезных изучений. Но уже сейчас очевидно, что основным фактором, обусловившим наш триумф, стало единство народа и власти, последовательная политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым.

На всех встречах глава государства подчеркивал, что Карабах - это азербайджанская земля, и требовал вывести армянские войска с оккупированных территорий. Карабахская проблематика затрагивалась главой азербайджанского государства на встречах любого масштаба - официальных и неофициальных. В очередной раз и весьма красноречиво дебаты по карабахскому вопросу возникли 15 февраля 2020 года в рамках Мюнхенской конференции. С той памятной дискуссии, которая, по мнению обозревателей, увенчалась триумфом главы азербайджанского государства, минул год. В мероприятии принимала участие и первый вице-президент Мехрибан Алиева. Президент Ильхам Алиев, апеллируя историческими фактами, довел до внимания участников, что Карабах - это исконно азербайджанская земля, на которую в начале ХХ века были переселены армяне. "Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром. Нагорный Карабах является неотъемлемой частью нашей страны", - отмечал президент Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что в конце 1980-х годов Армения развязала агрессию против Азербайджана, Ильхам Алиев сообщил участникам, что 300 тысяч азербайджанцев были депортированы с территории Армении: "Затем в результате агрессии Армении против Азербайджанской Республики в начале 1990-х годов около 20 процентов наших территорий оказались под оккупацией, и 1 миллион азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. Наш народ подвергся этнической чистке. В 1992 году прежний правящий режим Армении совершил военное преступление - Ходжалинский геноцид. В результате были зверски убиты 613 невинных гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка. Ходжалинский геноцид признают более 10 стран".

Президент также проинформировал участников о четырех резолюциях, принятых Советом Безопасности ООН. На фоне аргументированного выступления главы азербайджанского государства, заявления армянского премьера Никола Пашиняна звучали откровенно слабо и беззубо. Он то и дело терялся, краснел и допускал ошибки, нелепо пытаясь опровергнуть очевидное. Президент Ильхам Алиев перед лицом мирового сообщества изобличал армянскую оккупационную политику, открыто заявив о захвате Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов: "Оккупирован не только Нагорный Карабах. Оккупированы также прилегающие к нему 7 районов. Армения хочет скрыть это. В этих 7 районах армяне никогда не жили. Во время последней советской переписи населения 1989 года численность населения Нагорного Карабаха зарегистрирована как 189 тысяч человек. Из них 139 тысяч составляли армяне, 48 тысяч – азербайджанцы и представители других народов. Таким образом, все азербайджанцы в Нагорном Карабахе и нашем древнем городе Шуше подверглись этнической чистке. Затем все азербайджанцы подверглись этнической чистке в 7 районах. Армяне совершили геноцид против нашего народа, нашей культуры, разрушили наши мечети, кладбища, переименовали наши города. Они издали карту Нагорного Карабаха, состоящую из всех оккупированных в настоящее время территорий".

Ильхам Алиев также уличил Никола Пашиняна во лжи и искажении фактов: "Спрашивается: если Нагорный Карабах является древней армянской территорией, то почему столица не названа древним армянским именем? Потому что древнее название столицы – Ханкенди - Ханское село. Степанакерт, потому что Шаумяна звали Степаном, керт - в Армении означает город, верно? Степанакерт назван именем того самого большевика. Это еще раз доказывает, что на данных территориях нет никакого армянского исторического наследия".

Тогда же президент сказал то, о чем впоследствии заявил в ходе 44-дневной Отечественной войны: "Понятия "армия Нагорного Карабаха" нет. Понятия "Нагорно-Карабахская республика" нет. Конфликт имеет лишь две стороны: Армения и Азербайджан. Спросите у сопредседателей Минской группы ОБСЕ: кто является сторонами конфликта? Они скажут то же самое: Армения и Азербайджан".

Президент в ходе дебатов словно анонсировал, что эти земли не останутся оккупированными вечно: "Они хотят сохранить статус-кво неизменным. Считают, что смогут постоянно удерживать эти территории под оккупацией. Уверен, что это так не останется. Наша территориальная целостность должна быть восстановлена".

В ответ на слова Никола Пашиняна о праве "армян на самоопределение" президент Ильхам Алиев заявил: "Армянский народ уже самоопределился. У них есть армянское государство. Мой совет им: пусть они найдут на Земном шаре другое место для того, чтобы самоопределиться во второй раз, не в Азербайджане".

16 сентября 2016 года на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке президент Ильхам Алиев, говоря о значимости регионального сотрудничества, отмечал: "С нашими соседями – членами СНГ мы осуществляем проекты, которые будут иметь большое будущее для наших стран. Мы инвестируем в строительство портов, железной дороги, перевозки морским транспортом, инвестируем в строительство современных международных аэропортов. Это та сфера, которая приносит постоянный источник дохода, та сфера, которая также выходит за рамки экономики, она также и приводит к укреплению сотрудничества. Укрепление сотрудничества – это укрепление безопасности и взаимного доверия".

3 октября 2019 года в Сочи в рамках пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Ильхам Алиев вновь продемонстрировал всему миру, кто является истинным хозяином Карабаха.

Изобличив очередную ложь армянского премьера, президент Ильхам Алиев заявил: "Хотел бы коснуться вызывающего удивление заявления премьер министра Армении, удивление не только в Азербайджане, но и соответствующая реакция была дана и со стороны Российской Федерации в рамках Валдайского форума. Так вот, заявление почти дословно: "Карабах – часть Армении, и точка". Ну, во-первых, это, мягко говоря, ложь. Карабах всем миром, равнинный, нагорный, признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает это незаконное образование. Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак".

Таким образом, официальный Баку вновь и вновь давал понять, что никогда не смирится с оккупацией своих земель и не допустит создания на своей исконной земле второго армянского государства. В ходе 44-дневных боев глава государства неоднократно озвучивал позицию Азербайджана международной общественности. 3 октября 2020 года в интервью телеканалу "Аль-Джазира" Ильхам Алиев заявил: "Пусть страны, которые хотят предоставления Карабаху самоопределения, отдадут часть своих земель армянам из Нагорного Карабаха, примут их и предоставят им право самоопределения. Тогда я посмотрю какой будет их реакция".

Президент Ильхам Алиев тем самым дал понять и друзьям, и врагам, что территориальная целостность Азербайджана не является предметом обсуждений. Глава государства доказал, что не бросает слов на ветер.

Территориальная целостность Азербайджана восстановлена. "Карабах-это Азербайджан и восклицательный знак".