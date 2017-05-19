Заявление сопредседателей МГ ОБСЕ демонстрирует безразличное отношение к решению карабахского конфликта - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Освобождение оккупированных территорий Азербайджана может также положительно сказаться на имидже ведущих мировых держав.

Однако, очень жаль, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США, Франция и Россия не могут завоевать имидж. Напротив, различными средствами и дипломатическими путями они оказывают давление на Азербайджан – страну, территория которой находится под оккупацией.

18 мая, в день оккупации Арменией Лачина, сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление, в котором Азербайджан, хотя и косвенно, осуждается. Сопредседатели считают, что 15 мая с азербайджанской стороны на противоположную сторону линии соприкосновения войск были нанесены ракетные удары: "16 и 17 мая вооруженными силами Армении был открыт ответный огонь с минометов различных калибров".

В ответ дипломатам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил: "Стандартное заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором они коснулись лишь режима прекращения огня, несмотря на 25-ю годовщину оккупации вооруженными силами Армении Лачинского района и выступление президента Армении в парламенте, в ходе которого он отрицал обновленные Мадридские принципы, носит симптоматический характер".

Представитель министерства также подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджанской Республики действуют на суверенных территориях Азербайджана и обеспечивают оборону своей страны.

Вызывает сожаление и удивление тот факт, что без всякого чувства стыда сопредседатели Минской группы ОБСЕ отмечают, что 16-го и 17-го мая вооруженные силы Армении открыли "ответный огонь".

Возникает вопрос, что делают армянские военнослужащие на азербайджанских землях?

До сих пор эта международная структура и ее сопредседатели в Минской группе не заявляли о факте оккупации Арменией или же ее покровителями территорий Азербайджана.

Можно предположить, что сопредседатели выступили с подобным заявлением, чтобы поддержать или же понравиться президенту Армении Сержу Саргсяну.

Во время своего вчерашнего выступления на первом заседании нового парламента Армении, С.Саргсян сказал, что они отказываются от Мадридских принципов и берут за основу Казанские принципы. Этим, официальный Ереван открыто отказался от стоящих на повестке с 1997 года и сформированных впоследствии как Мадридские принципы предложений.

Отметим, что согласно Мадридским принципам, на первом этапе вооруженные силы Армении должны быть выведены из 5-ти не входящих в Нагорно-Карабахскую автономную область районов, и указанные районы должны вернуть Азербайджану.

На первом этапе предусматривалось возвращение Агдама, Физули, Джебраила, Зенгилана и Губадлы и 13-ти сел Лачинского района. Затем в регионе будут открыты все коммуникации, пройдет донорская конференция по реабилитации освобожденных земель.

В регионе разместят миротворческих наблюдателей, будет обеспечена безопасность вернувшихся в свои дома переселенцев.

На очередном этапе полностью освобождаются Лачинский и Кельбаджарский районы, азербайджанская община возвращается в Нагорный Карабах, а затем, в рамках территориальной целостности Азербайджана, определяется юридический статус Нагорного Карабаха. В это время, по модели Татарстана и Башкортостана в составе Российской Федерации, Нагорному Карабаху предоставляется высокий статус автономии.

В июне 2010 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что может согласиться с обновленными Мадридскими принципами. Казанские принципы также схожи с принятым в Мадриде документом. Однако, из-за несогласия азербайджанской стороны в вопросе касательно статуса Нагорного Карабаха, официальный Баку не подписал документ в столице Татарстана.

За прошедшее время Азербайджан неоднократно заявлял, что выступает сторонником восстановления своей территориальной целостности мирным путем. Что же касается сопредседателей Минской группы ОБСЕ, они до сих пор не обеспечили справедливого желания Азербайджана.

Они просто выступают с мыслями, схожими с данным 18 мая заявлением, стараются обвинять Азербайджан в чем-то, а также делают заявления, связанные с соблюдением режима прекращения огня и предотвращением напряженности на линии соприкосновения войск. Подобные выступления никак не повлияли на освобождение территорий Азербайджана от оккупации.

В действительности, заявление, сделанное сопредседателями Минской группы ОБСЕ в очередную годовщину оккупации Лачина, может также считаться показателем их безразличного отношения к справедливому урегулированию конфликта. Другими словами, можно прийти к заключению, что сопредседателям не интересны дата оккупации, и то, что территории Азербайджана остаются под оккупацией.