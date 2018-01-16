Заявление Сергея Лаврова по Карабаху - принцип "поэтапного урегулирования" все еще в ходу - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Азербайджан согласен на любое справедливое и разумное предложение во имя освобождения Нагорного Карабаха. Это, в то же время означает, что Азербайджан не намерен отказываться от своих территорий, удерживаемых в армянской оккупации.

На пресс-конференции, состоявшейся 15 января и посвященной итогам минувшего года, глава МИД России Сергей Лавров затронул и нагорно-карабахский конфликт. В заявлении российского министра об оккупированных территориях Азербайджана нет ничего особенного. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и международным посредником нагорно-карабахского урегулирования. Исходя из этого, С.Лавров, выступая с отчетом о прошлогоднем внешнеполитическом курсе своей страны, должен был упомянуть и нагорно-карабахский конфликт, озвучить новые идеи. Глава внешнеполитического ведомства России так и поступил. По мнению С.Лаврова, сейчас главное предпринять шаги для стабилизации ситуации на линии соприкосновения войск: "Думаю, сейчас было бы важно предпринять дополнительные шаги, чтобы всё-таки стало спокойнее на линии соприкосновения. Это помогло бы переходить и к политическому урегулированию. Эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход”.

Он отметил, что верит в поступление положительных импульсов по нагорно-карабахскому урегулированию от сторон конфликта: "Мы рады, что в прошлом году состоялись встречи президентов, министров иностранных дел двух стран. Представители стран-сопредседателей участвовали в этих процессах. Эту проблему в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход, отражающий договорённость в отношении того, что возможно сейчас, и определяющий пути работы над вопросами, которые требуют дополнительного обсуждения в интересах достижения окончательного урегулирования, включая статус Нагорного Карабаха. Так что дело за сторонами".

По мнению главы МИД России, нагорно-карабахский конфликт могут урегулировать только Армения и Азербайджан.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что приветствует заявление С.Лаврова о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Подобное отношение к вопросу представителя МИД Азербайджана подтверждает вышесказанное. Если решение конфликта возлагается на Армению и Азербайджан, то чем занимались более 25 лет международные посредники в лице США, Франции и России?

С.Лавров выразил свое удовлетворение встречами президентов Азербайджана и Армении. Интересно, что это за удовлетворенность? По итогам встречи президентов в Женеве С.Саргсян заявил: "Конфликт может быть решен после присвоения Нагорному Карабаху статуса вне Азербайджана… Хочу, чтоб все были уверены: мы не приемлем решения, могущего в той или иной мере нарушить безопасность Нагорного Карабаха. Единственным решением для нас будет нахождение Карабаха за пределами Азербайджана. Никогда, ни один армянский лидер не согласится на подобное решение, не претворит его в жизнь, мы сделаем все для этого".

Это полностью противоречит заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В то время ни одна страна-сопредседатель, в том числе и Россия не прокомментировала слова С.Саргсяна. На обширной пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года, С.Лавров, отвечая на вопрос о том, "Как отнесется и вмешается ли Россия во внутренние дела Азербайджана в случае начала очистки Нагорного Карабаха от оккупационных сил и иных криминальных элементов", заявил: "Это риторический вопрос и нагорно-карабахский конфликт не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана". C этой точки зрения, в течение прошлого года ни в позиции России и Лаврова в частности, ни в позиции других сопредседателей по оккупированным территориям Азербайджана не произошло никаких изменений. То есть слова главы внешнеполитического ведомства России отнюдь не новы. Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян поплатился за намерение урегулировать нагорно-карабахский

конфликт поэтапно. За согласие его отправили в отставку. Говоря о том, когда стороны были наиболее близки к мирному урегулированию, он сказал: "На мой взгляд, в 1997 году. Тогда конфликт можно было урегулировать. То есть можно было вернуть определенные территории Азербайджана, подписать мирное соглашение, присвоить промежуточный статус Нагорному Карабаху, оставив на потом решение об окончательном статусе. Однако этого не произошло, поскольку карабахцы (подразумеваются сепаратисты Нагорного Карабаха – С.И.) требовали максимального подхода. Они считали, что этого мало, что можно прижать еще и достичь большего. Такого мнения придерживались не только они, но и некоторые члены нашей команды. Тогда я сказал, что если вы верите в наличие лучшего пути решения конфликта, то дерзайте. Я не могу воспротивиться этому, попробуйте, может получится". Однако в течение минувших лет армяне и их покровители, вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, лишь тормозили процесс. То есть посредники и покровители наподобие С.Лаврова периодически запускают старую шарманку под названием "поэтапное урегулирование".

В целом, высказывания С.Лаврова позволяют прийти к выводу о том, что не стоит ждать серьезных сдвигов в нагорно-карабахском урегулировании и в этом году. После вчерашнего заявления главы МИД России в памяти всплывает пословица: "Не кромсай целого, не терзай кусок, режь и ешь досыта". Иными словами, посредники не оказывают давление на Армению для освобождения оккупированных территорий. В таком случае, что могут обсуждать непосредственно Азербайджан и Армения, ведь фактически от официального Еревана требуется отказаться от оккупации? Согласится ли на это Армения? Разумеется, это требует негласного одобрения со стороны покровителей и международных посредников. Опыт минувших лет говорит о малой доли вероятности их согласия на подобное. Остается лишь один выход из подобной ситуации: Азербайджан должен освободить оккупированные земли своими силами.

Были ли в течение минувших 25 лет конфликтные вопросы, которые удалось бы решить международным посредникам? Нет, ни одного, потому что эти самые посредники используют конфликты в том числе для оказания давления друг на друга. 18 января в Кракове состоится встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (РФ) и министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. На встречах будет присутствовать и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, утвержденный на эту должность 22-й раз.