Заявление Сергея Лаврова о Нагорном Карабахе: Нарушение суверенных прав Азербайджана - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Выступления ведущих мировых держав, в частности, созданной для урегулирования нагорно-карабахского конфликта Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей по поводу проблемы, как правило, внимательно отслеживаются. Так как заявления официальных лиц считаются также показателем справедливого или же несправедливого подхода государств к вопросу. С этой точки зрения, слова представителей правительства России – страны-сопредседателя Минской группы - не являются исключением.

На посвященной итогам 2016 года пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал некоторые несоответствующие интересам Азербайджана мысли.

На вопрос "Вмешается ли Россия во внутренние дела Азербайджана в случае очистки Нагорного Карабаха от оккупационных сил и других криминальных элементов, и как РФ смотрит на это?", С.Лавров сказал: "Данный вопрос не является темой, касающейся исключительно внутренних дел Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом".

Глава МИД России также отметил, что условие определения окончательного статуса Нагорного Карабаха и требование освободить оккупированные территории мирным путем всегда остается в силе.

Выступление С.Лаврова дает основание заявить, что позиция официальной Москвы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта неудовлетворительна с точки зрения обеспечения территориальной целостности Азербайджана и является нарушением суверенных прав.

Заявление главы МИД типа "нагорно-карабахский вопрос не является внутренним делом Азербайджана" увеличивает недоверие к государству, выступающему посредником в урегулировании конфликта.

В своем выступлении С.Лавров не смог скрыть, что поддерживает одну из сторон. Не секрет, что согласно международному праву, вопрос территориальной целостности одного государства входит в исключительные права того государства. Те, кто хочет выступить посредником в урегулировании конфликта, обязательно должны учесть данный фактор.

Сергей Лавров В противном случае, возникает вопрос: "Территорией какой страны Россия считает Нагорный Карабах?" Естественно, данный регион и оккупированные Арменией другие территории являются азербайджанскими землями. Тогда, почему нагорно-карабахский конфликт не считается внутренним делом Азербайджана? Разве в случае, если подобное произошло в отношении России, вопрос территориальной целостности федерации решали бы какие-то государства или же державы?

В урегулировании нагорно-карабахского конфликта Минская группа ОБСЕ и страны-сопредседатели заявляют о намерении предотвращения кровопролития путем выступления в качестве международных посредников. Это не дает никому право нарушать территориальную целостность Азербайджана и суверенные права официального Баку на этих территориях.

Выступление С.Лаврова также является показателем недоверия к посредникам. Подобными заявлениями и своей защищающей оккупанта позицией данные группы и страны-сопредседатели мешают полному обеспечению территориальной целостности Азербайджана.

В случае, если бы российский министр заявил, что “нерешенность нагорно-карабахского конфликта угрожает безопасности региона”, это могло бы толковаться иначе.

Однако заявление в вышеуказанной форме открыто показывает истинного виновника задержки процесса и нерешенности до сих пор вопроса освобождения Нагорного Карабаха от оккупации.

Таким образом, Россия, желающая оказать помощь в решении конфликта, выглядит страной, препятствующей освобождению азербайджанских территорий от оккупации и достижению мира.

В то же время, вместо решения вопроса, зачинщики нагорно-карабахского конфликта заинтересованы в удержании нынешней ситуации и напряженности в регионе.

С этой точки зрения, в очередной раз подтвердилось отсутствие общей договоренности между странами-посредниками касательно вопроса о решении конфликта.