Заявление Пашиняна о минных картах - ложь, не продержавшаяся и 40 дней

Премьер-министр Армении Никол Пашинян очередным ложным заявлением вновь попытался обмануть международное сообщество. Во время визита в Нидерланды армянский премьер выступил с необоснованными заявлениями против Азербайджана. Он заявил, что Армения предоста

Премьер-министр Армении Никол Пашинян очередным ложным заявлением вновь попытался обмануть международное сообщество. Во время визита в Нидерланды армянский премьер выступил с необоснованными заявлениями против Азербайджана. Он заявил, что Армения предоставила Азербайджану карты заминированных территорий, тем самым пытаясь представить Армению в лучшем свете и показать, что его страна выполняет взятые на себя обязательства.

Заявление Никола Пашиняна о предоставлении азербайджанской стороне карт заминированных территорий является очередной ложью и не отражает действительности. Вопреки утверждениям премьер-министра Армении, с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2022 года на освобожденных территориях произошло 219 случаев, связанных с разрывом мин. В результате 181 человек пострадал (67 гражданских лиц, 114 военнослужащих), а 38 человек погибли (31 гражданское лицо, 7 военнослужащих).

Стремление Пашиняна показать Армению и возглавляемое им правительство гуманистическим - неуместно. Официальный Ереван относится к числу стран, которые не выполняют международные обязательства. Об этом свидетельствует и недавнее прошлое. Это государство на протяжении почти 30 лет отказывалось выполнять 4 резолюции Совета Безопасности ООН об освобождении азербайджанских земель от оккупации. Положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года также пока не реализуются по вине официального Еревана. Это вывод армянских военных из региона, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций. Согласно этому документу, Армения гарантирует транспортное сообщение между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

В последнее время количество летальных исходов в результате подрыва на минах на освобожденных территориях сократилось. Но здесь не сыграли никакой роли ни Армения, ни "карты", о которых говорит Пашинян. Это однозначно результат усиления Азербайджаном мер контроля и безопасности, а также просвещения населения.

Тысячи вынужденных переселенцев не могут посетить свои родные земли, поскольку Армения не предоставила полноценную карту заминированных территорий. Многие пожилые люди скончались, так и не увидев напоследок родные земли. Вышеперечисленное - результат антигуманистического поведения властей Армении. Попытка правительства Армении представить себя в лучшем свете - неуместный жест. Представители этой власти долгие годы пытаются обмануть международную общественность образом “многострадальной нации”. Эта "многострадальная нация" на протяжении 30 лет совершала на оккупированных территориях Азербайджана немыслимые зверства, и хаотично закапывала на этих землях мины. А сейчас представитель этой "многострадальной нации" пытается представить себя "гуманистом". Точность предоставленных минных карт составляет 25%. Это свидетельствует о том, что официальный Ереван намеренно не хочет предоставлять Азербайджану реальную карту заминированных территорий. Армения продолжает войну посредством закопанных на наших землях мин.

Никол Пашинян во время визита в Нидерланды попытался представить международному сообществу свою страну и правительство как гуманистическую, как надежного партнера. Азербайджанская сторона в очередной раз реальными фактами разоблачила армянскую ложь, которая не продержалась и 40 дней.