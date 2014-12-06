Заседание СМИД ОБСЕ: успехи и неудачи

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ 6 декабря в швейцарском Базеле завершилось ежегодное заседание Совета Министров ОБСЕ, в ходе которого 57 стран организации и страны-партнеры подвели итоги года, непростого с точки зрения международной политики.

В ходе заседания СМИД ОБСЕ в Базеле были приняты ряд решений, в том числе по предотвращению антисемитизма, соблюдению гендерного равенства. Швейцария, как страна председатель в ОБСЕ в 2014 году, инициировала создание "группы мудрецов", которая должна будет заняться выработкой рекомендаций на ответам на вызовы безопасности. Главы МИД стран ОБСЕ приняли решение о том, что в 2016 году организацию возглавит Германия , в 2017 году - Австрия.

Однако принять документ по основной теме обсуждений - Украине, участникам заседания так и не удалось. Действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер с сожалением отметил, что стороны не смогли принять итоговый документ "из-за расхождений в определении причин конфликта". Это в принципе было ожидаемо, учитывая, что все решения Совет министров принимает на основе консенсуса.

Основная часть выступлений на заседании была посвящена конфликту в Украине. Обеспокоенность ситуацией в этой стране, в том числе как угрозе безопасности для всей организации, выразили в своих выступлениях как министры стран ОБСЕ, так и стран-партнеров. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер по итогам заседания заявил, что "нынешний год стал одним из наиболее трудных во всей истории существования ОБСЕ".

В связи с этим проблема нагорно-карабахского урегулирования осталась на заседании в тени.

Безусловно, данный вопрос был поднят в ходе выступления министром иностранных дел Азербайджана Э. Мамедьяровым, поддержку скорейшему разрешению конфликта выразил глава МИД Турции М. Чавушоглу. Однако конфликт не был даже вскользь упомянут в ходе выступлений на СМИД ОБСЕ стран-сопредседателей Минской группы - главы МИД России Сергея Лаврова и Госсекретаря США Джона Керри.

Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ ограничились лишь привычным совместным заявлением, в котором призвали стороны не допускать эскалации конфликта и начать работу над всеобъемлющим мирным соглашением. К слову сказать, Азербайджан уже неоднократно заявлял о своей готовности двигаться в этом направлении.

Доказательством того, что и в этом году сторонам конфликта не удалось продвинуться в переговорах, стало отсутствие пусть даже формальной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в ходе заседания СМИД в Базеле. Сопредседатели МГ ОБСЕ провели лишь раздельные встречи с министрами.

С 1 января председательство в ОБСЕ перейдет от Швейцарии к Сербии. Увы, посреднический опыт Швейцарии не смог помочь в урегулировании существующих затяжных конфликтов в регионе. Более того, в 2014 году количество конфликтов на пространстве ОБСЕ возросло. Остается надеяться, что председательство в ОБСЕ Сербии, которая имеет схожие проблемы с территориальной целостностью страны, будет более удачным в этом вопросе.