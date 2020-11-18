ЗАРАЗНЫЕ ЦЕНЫ – пандемия продолжит негативно влиять на рынок нефти

На ближайшую перспективу наиболее оптимальным выглядит коридор 35-45 долларов США за баррель

Насколько «сюрпризным» оказался для рынка нефти 2020 год, настолько же неоднозначны порой прогнозы экспертов относительно цен на «черное золото» в краткосрочной перспективе.

Отметим, что после шокового падения цен в первые 4 месяца этого года, летние месяцы оказались на удивление стабильными и цена на Brent поднялась даже до отметки в 45 долларов США за баррель. И это при том, что традиционно именно летние месяцы считаются неблагоприятным сезоном для нефтяного рынка из снижения спроса. Однако в этом году «беда» пришла на рынок вместе с холодами, спровоцировавшими рост заболеваемости COVID-19, а значит, новые локдауны по всему миру. Снижение экономической активности обернулось естественным падением спроса на топлива и обвалом его цены до 10%. В результате торги в сентябре-октябре велись на уровне ±35 долларов США за баррель.

Однако уже в начале ноября рынок немного оправился от шока, постепенно прибавляя в стоимости - цены на нефть резко восстановились на новостях об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. Так, спотовые цены на Brent превышали 44 доллара США, а цена фьючерса и вовсе была выше 45 долларов СШа за баррель.

А уже 17 ноября вечером мировые цены на нефть начали движение вниз на новостях вокруг завершившегося заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, по итогам которого участники решили повременить с рекомендацией по дальнейшей судьбе сделки. Окончательное решение по сделке ожидается по итогам общих заседаний альянса 30 ноября — 1 декабря.

"Разработки вакцины благоприятны для спроса на нефть в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Однако в краткосрочной перспективе это мало что изменит, так как опасения за спрос в условиях второй волны COVID-19 сохраняются", — прокомментировал агентству Reuters глава отдела по сырьевой стратегии ING Уоррен Петтерсон (Warren Patterson).

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в ходе открытой части заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ также заявил, что новости об успешных испытаниях вакцин от коронавируса вселяют надежду. "Мы слышали с вами эти позитивные новости о новой вакцине против вируса COVID-19. Это дает нам возможность видеть проблески света в конце тоннеля", - сказал он, добавив при этом, что только широко доступная вакцина сможет оказать ощутимое влияние на состояние спроса.

Однако серия новых локдаунов на фоне второй волны заболеваний может нивелировать этот оптимизм, вместе с тем заметил он. "Мы все еще находимся в этом длинном пандемическом тоннеле. И путь до выхода из него далек", - заключил принц Абдель Азиз бен Сальман.

Отметим, что Международное энергетическое агентство (IEA) в своем очередном ежемесячном отчете также понизило прогноз по мировому спросу в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки (б/с). Причем, по мнению экспертов агентства, эпидемия коронавируса будет оказывать давление на спрос не только в 2020-ом, но и в 2021 году. Специалисты агентства консервативно оценивают влияние вакцины от COVID-19 на потребление жидкого топлива.

«Пока слишком рано говорить о том, как и когда вакцины помогут вернуться к привычной жизни. Сейчас мы не прогнозируем значительного их влияния на спрос на нефть в I полугодии 2021 года», — отмечают специалисты IEA.

Ранее прогноз по спросу на 9,8 млн баррелей в сутки также понизили специалисты ОПЕК. И это уже не в первый раз, когда картель понижает свой прогноз на нефтяной спрос в 2020 году, что отражает сохраняющуюся нервозность на рынке на фоне второй волны коронавируса, захлестнувшей мир. А на следующий год ОПЕК ожидает рост спроса на 6,2 млн. баррелей в сутки за год, но это, однако, меньше на 300 тыс. по сравнению с данными октябрьского отчета. “Предыдущие ожидания относительно восстановления спроса снизились, и теперь ожидается дальнейшее его ухудшение» - говорится в отчете ОПЕК.

Надо сказать, пресловутый коронавирус хоть и самый главный, но все же далеко не единственный фактор, влияющий на настроения на рынке нефти в 2020 году. Несмотря на повальные локдауны, этот год оказался достаточно бурным по части политических событий мирового масштаба.

Так, аналитики справедливо полагают, что нормализация запасов будет зависеть не только от ОПЕК+, но и от объемов добычи в США, которые сейчас примерно на 2,5 млн баррелей/сутки ниже уровня начала года. Дело в том, что администрация Трампа создала максимально благоприятные условия для американских нефтегазовых компаний, прежде всего сланцевых, что обеспечило стабильный рост добычи. В сентябре 2019 года США стали крупнейшей нефтедобывающей державой, опередив Саудовскую Аравию и Россию.

Но теперь многое может измениться. Джо Байден, в случае его избрания на пост президента, намерен возобновить участие США в Парижском соглашении по климату. Также он намерен запретить бурение на территориях федерального подчинения – на суше и на шельфе. Кроме того, существуют опасения, что при Байдене сократятся инвестиции в разработку сланцевых структур, что приведет к значительному снижению добычи.

На фоне всего этого после прихода Байдена к власти нефтяные цены могут снизиться из-за увеличения предложения, если демократы отменят санкции против Ирана, как это сделал в свое время Обама. Однако эксперты уверены, что в долгосрочной перспективе политика Байдена приведет к снижению предложения и подорожанию энергоносителей.

Тем не менее, ясно, что хорошие новости для нефтедобытчиков в этом году сродни новогоднему чуду – пока и эпидемиологическая ситуация, и политический расклад особых надежд на ближайшую перспективу по росту цен не сулит. На этом фоне наиболее оптимальным выглядит коридор 35-45 долларов США за баррель.

Что касается возможности резкого падения ценовой кривой, как это было в начале года, то аналитики по большей части сходятся во мнении, что этого не произойдет благодаря усилиям ОПЕК и ОПЕК+. Правда, если они будут продолжать эти усилия прилагать…

Эксперт Гулу Нуриев